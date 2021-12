Golob: Še prosili me boste, da se vrnem #video

Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes na zahtevo poslancev SAB, LMŠ, SD, Levica in NeP, razpravljala o kadrovanju v energetiki. Pred poslance so sedli trije padli šefi državne energetike; Robert Golob, Andrej Ribič in Boris Sovič. Vsi trije s strankarsko preteklostjo: iz Pozitivne Slovenije, SAB, Zares in SD. Jih je opozicija kljub temu danes javnosti želela predstaviti kot strokovnjake in žrtve političnega kadrovanja?

Nihče ne more voditi tega podjetja bolje kot on, že vseskozi vztraja Golob. Sicer pa me boste še prosili, da se vrnem, napoveduje nekdanji šef GEN-I, ki je danes sedel pred poslance. "Spomnite se Appla. Tudi Steva Jobsa so odpustili za kakih šest mesecev. Potem so ga na kolenih prosili, da pride nazaj. Lastniki so to naredili," je dejal.

Sejo v bran dolgoletnemu šefu GEN-I Golobu, ki mu je potekel tretji mandat, je sicer zahtevala Stranka Alenke Bratušek. Pričakovano, ne nazadnje je bil Golob med ustanovnimi člani stranke in tudi njen podpredsednik.

Stranki LMŠ in SAB ob tem bremeni še manever iz leta 2019, ko jim je prav Golob s hitro zaposlitvijo Lidije Glavina v milanski podružnici GEN-I posredno pomagal pri kadrovskih čistkah v vrhu slovenskega državnega holdinga.

Medtem ko so predlagatelji opozorili, da kadruje politika, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec poudaril, da je kadrovanje v pristojnosti nadzornih svetov in SDH. Komisija je sicer sejo prekinila.

Nedopustno je politično kadrovati v podjetjih, od katerih je pri elektriki odvisna skoraj polovica Slovencev, je na komisiji za javne finance poudaril poslanec SAB Andrej Rajh.

"Kot da je vaš kader upravičen do dosmrtnega vodenja podjetij. Kot da je maršal Tito, popolnoma nenadomestljiv in večen. Po Titu Tito, po Golobu Golob," je dejal Aleksander Reberšek iz NSi in v nadaljevanju dejal: "Ko je Alenka Bratušek, predsednica stranke Alenke Bratušek, predlagala Vladi Alenke Bratušek za evropsko komisarko Alenko Bratušek. Vse jasno?"