Jutri na sodišču v Krškem: kdo bo sedel za krmilo GEN-I? #video

Za skupino GEN Energija je kljub podražitvam energentov na mednarodnih trgih in svetovni krizi odlično leto, je danes ob pregledu poslovanja dejal njen prvi mož, direktor skupine GEN Energija, Martin Novšak. "V skupini smo planirali 2.3 milijarde, vendar bomp imeli preko tri milijarde evrov prometa. Presegamo torej vse naše zastavljene rezultate."

A Novšaku ravno v največjem hčerinskem podjetju, GEN-I, že dva meseca trajajoč srdit boj za vodstveno mesto povzroča sive lase. Potem ko je Robertu Golobu po petnajstih letih potekel že tretji mandat, imenovanje novega predsednika uprave, to naj bi bil prav Novšak, onemogoča njen polovični lastnik, GEN EL. Z odkupom deleža, ki ga je v GEN EL obvladovala Elektro Ljubljana podjetja pa so se karte premešale, je potrdil Novšak.

"Mi smo pridobili delež, ki smo ga po opcijskih pogodbah imeli z Elektro Ljubljana. Vpis smo naredili 30. decembra. Od tu naprej bomo vse zadeve v GEN-EL in pa GEN-I reševali z dogovorom. Vedno sem zagovornik dogovora in sodniških ter ostalih poti," je dejal Novšak.

O upravi GEN-I bo jutri odločalo sodišče v Krškem

Ker pa luči na koncu spora še ni videti, bo o bodoči upravi našega največjega prodajalca električne energije odločalo sodišče v Krškem. Medtem pa se Robert Golob, ki se je stolčka s skoraj pol milijona evrov letne plače krčevito oklepal, po izkušnjah v Pozitivni Sloveniji in SAB ponovno podaja v politični boj zoper vladajočo politiko.

"To ni desničarska politika na nivoju zrele zahodne države. V krajih iz katerih prihajam, in doma sem iz Primorske, nas naše izkušnje učijo, da to ni desničarska politika ampak fašizem," je povedal nekdanji predsednik GEN-I Robert Golob.

M. Turk: Gre za drugo razrednega človeka s težko hipoteko

S prevzemanjem volivcev bo stopil na prste predvsem KUL koaliciji, ocenjujejo politični analitiki. "To je napihovanje Goloba, kar je karakteristika, da ne bo počil pred volitvami. Očitno je, da gre tukaj za drugorazrednega človeka s težko hipoteko. Predvsem pa se bodo ti ljudje med sabo zelo, zelo hudo skregali, zato ker bi jih na predsedniškem stolčku radio sedelo pet hkrati," je ocenil politični analitik Boštjan M. Turk.

Ravno zaradi politične kariere pa je vprašljivo, ali si Golob sploh še želi, da bi ga jutri sodišče postavilo, čeprav začasno, na čelo GEN-I. Medtem Novšak že gleda korak naprej. V kratkem naj bi odstavili predsednika nadzornega sveta GEN EL, kazensko odpuščenega predstavnika Elektra Ljubljana Andreja Ribiča, čemur bi verjetno sledila zamenjava direktorice družbe Martine Pohar.