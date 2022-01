"Želel bi, da se me bojijo" #video

"Oznake, da sem mafijski odvetnik, ne jemljem preveč resno. Ta vzdevek sem dobil zaradi svojih strank, in včasih v javnosti odvetnika preveč enačijo z osebo, ki jo zastopa v sodnih postopkih. Bi si pa želel, da se me bojijo. Pa ne ljudje, temveč nasprotniki v sodnih dvoranah. Recimo sodniki," je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV povedal odvetnik Franci Matoz.

"Sam se imam za dobrosrčno osebo. Vendar ko me javnost gleda v sodni dvorani, dobi drugačen vtis. Tam sem namreč nepopustljiv, ni odpustka, ali si dober ali pa nisi," je dejal Matoz, ki meni, da je njegov način komuniciranja provokativen. "Avtoritete namreč ne prenesem. Razen, če je dobro argumentirana," je pojasnil Matoz.

Po njegovih besedah se je njegova transformacija v javnosti začela pred približno desetimi leti, ko so odvetniki prvič začeli komentirati sodne postopke za medije. "Sam pri sebi sem takrat ocenil, da ima javnost, ne glede na odvetniški kodeks, pravico do obveščenosti. Poleg tega sem bil tudi javna osebnost," je poudaril Matoz, ki je ravno v tistem času v javnosti dobil vzdevek mafijski odvetnik, ker je zastopal nekdanjega župana Kopra Borisa Popoviča.

"Prav zaradi tega vzdevka sem na koncu tudi razkril v javnosti to, kdo sem, kaj imam in kaj delam. Sem pa takrat tudi sam doživel, da če nisi del odvetniške elite, potem si hitro deležen raznih napadov," je še dejal Matoz, ki sebe vidi "vsaj kot delno uspešnega". "In za uspešnimi ljudmi vedno stojijo ljudje, ki uspešnim zavidajo," je poudaril Matoz.

O vlogi nadzornika Luke Koper in SDH

"Zdaj imam nekaj služb za določen čas in pa eno za nedoločen čas. Odvetnik bom ostal, saj me poklic veseli," svoj pogled na nadzorniške funkcije v državnih podjetjih, ki jih je prevzel v zadnjem letu dni, pojasni Matoz. "Vsaj dvakrat na teden sem v sodni dvorani in tega ne bom nikoli opustil. Preostale funkcije jemljem za določen čas, zasedel sem jih zaradi različnih okoliščin," je poudaril Matoz in dodal, da je želel postati le nadzornega sveta Luke Koper, "ker je podjetje iz mojega mesta. Vse preostale funkcije sem zasedel spontano, očitno so pristojni ocenili, da sem sposoben opravljati vse potrebne naloge. Če ne bo tako, me bodo zagotovo zamenjali", je še pojasnil Matoz.

"Na koncu pa štejejo le rezultati"

Po njegovih besedah vsak dan, ki ga preživi ali na DUTB ali drugih nadzornih funkcijah, izgubi več, kot če bi delal le kot odvetnik. "Te funkcije so veliko bolj odgovorne, kot so plačane. Motiv je zame izziv. Delam nekaj, česar prej v življenju nisem," je dodal Matoz, ki meni, da bo z delom dokazal, da je sposoben opravljati nadzorniško funkcijo. "Na koncu pa štejejo le rezultati. V Luki Koper si štejem kot uspeh, da mi je uspelo s preostalimi nadzorniki zamenjati upravo z normalnim dialogom in sporazumno. To je bilo prvič po letu 2003. Menjave uprav so vedno bile turbulentne," je še pojasnil Matoz.

O Borisu Popoviču

"V življenju se vedno trudim, da za sabo ne puščam nobenih odprtih zadev. Tudi če se prijateljstvo konča, poskušam negovati preteklost. Nikoli se ne oziram nazaj, v smislu, da bi odpiral rane. Za vsako stvar pa morata biti dva. Z gospodom Popovičem sva bila tesna prijatelja. Potem je bilo obdobje sedmih let, ko sploh nisva spregovorila," je svoj odnos z nekdanjim županom Kopra, Borisom Popovičem, − to sodelovanje ga je postavilo v osredje javnosti v Sloveniji − pojasnil Matoz, ki pa je tudi razkril, da je s Popovičem ponovno spregovoril.

O Francu Kanglerju in medijskih napadih

"Vsi sodni postopki proti Kanglerju so se na koncu izkazali kot neutemeljeni. Je nedolžen v vseh pogledih," je poudaril Matoz, ki je nekdanjega mariborskega župana v nekaterih primerih tudi zastopal. "Nikakor se za politične obračune ne bi to smelo uporabljati proti njemu. Vendar, ker nekateri čutijo, da se vrača v politiko, to uporabljajo proti njemu. In zlorabljajo medije za njegovo diskreditacijo," je poudaril Matoz in dodal, da ga tudi medijski napadi nanj, "iz recimo Dnevnika in portala Necenzurirano, ne čudijo, saj se zaradi dela na DUTB ukvarjam tudi z zadevo Salomon". "Torej z Odlazkom. In z reševanjem problema prevzema medijev. Jaz pravim, da je Odlazek medije prevzemal na nezakonit način. Bolj, kot se resno s tem ukvarjam, več člankov bo o meni objavljenih. Na koncu bomo videli, kdo bo boljši," je poudaril Matoz.

Izhaja iz delavske družine

"Če ne bi imel delovnih navad, ne bi iz skromnih začetkov nikoli prišel do tam, kjer sem danes. Svojim otrokom, imam dve hčerki, lahko omogočim več, kot sem sam imel. Bil sem iz delavske družine," je razkril Matoz, ki je kariero sicer začel kot policist, vendar mu je po nekaj letih zmanjkalo izzivov. "Zato sem začel študirati pravo. Po študiju sem, star več kot 30. let, odštel v odvetniško pripravništvo, kar tudi ni bilo najbolj enostavno," je svoje prve korake v svetu prava opisal Matoz.

"Hčerkam sem danes na voljo vedno, ko me potrebujeta. Vendar vedno ni bilo tako. Uspeh terja svoj davek. Še vedno povprečno delam 14 ur na dan, vendar si vedno vzamem čas za hčerki. Vesta, da imata pri meni vedno oporo tako očeta kot prijatelja," je še poudaril Matoz.