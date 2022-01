Borut Štrukelj v oddaji Osebno z Valentino Plaskan: Naredili smo največ, kar smo lahko #video

Čeprav se je Borut Štrukelj po fizičnem napadu dveh proticepilcev v središču prestolnice umaknil iz javnega nastopanja, pa je tokrat naredil izjemo.

"Cepljenje je pravzaprav velik uspeh"

Na vprašanje, zakaj se je Slovenija po oceni prestižnega britanskega tednika The Economist uvrstila med ekonomske zmagovalce epidemije, pri cepljenju pa med poražence, kjer se neslavno uvrščamo na evropsko dno, je Štrukelj odgovoril: "Ta podatek je bil presenetljiv, tako za naše politike kot ekonomiste. Zelo verjetno gre za pregovorno pridnost Slovencev. Ne glede na povzročeno ogromno gospodarsko škodo so določeni kazalci šli naprej. Neverjetno je, da glede na pandemijo beležimo 5,8-odstotno gospodarsko rast. Po drugi strani pa je cepljenje pravzaprav velik uspeh, saj se je pred pandemijo le 5,8 odstotka Slovencev cepilo proti sezonski gripi," pojasnjuje Štrukelj. Skandinavske države kot vzor napredka so bile na primer med 60- in 70-odstotno precepljene. V Sloveniji se glede na Evropo na splošno malo ljudi odloča za različna cepljenja.

Ocene premierja Janeza Janše, ki je za slabo precepljenost okrivil komunizem, ni želel komentirati. "Sem zelo apolitičen človek. In ker je to zelo politična trditev, je ne morem komentirati. Dejstvo pa je, da imajo države Višegrajske skupine, kamor Slovenija še ne spada, najslabšo precepljenost. Tudi Hrvaška je slabša od nas. Predsednik vlade lahko to reče, sam pa se o tem ne bi politično opredeljeval," je dejal.

Ko sta ga na ljubljanski tržnici fizično napadla dva nasprotnika omejitvenih ukrepov, se je odločil, da v javnosti ne bo več komentiral epidemije. "Grozili so mi že po poti s tržnice, incident pa se je zgodil bližje Gregorčičevi ulici. Ker hodim na fitnes, sem se lahko dobro ubranil. Sem pa prejel udarec v hrbtenico, strgala sta mi tudi jakno," je pojasnil.

Štrukelj pravi, da je ponosen na svoje sodelavce s Fakultete za farmacijo, kjer skušajo neprestano slediti znanosti in stroki. "Aktivni smo bili že pred covid-19, zdaj pa še bolj. Na miren način razlagamo, kaj so zdravila in cepiva, kaj sploh imamo v rokah. Vsak, ki se želi zaščititi, se lahko. Če kdo dvomi, naj povpraša strokovnjake. Vsak fizični ali verbalni napad je nesprejemljiv. Naredili smo največ, kar smo lahko. Moji kolegi bodo še naprej to v javnosti počeli, sam pa ne," je zatrdil Štrukelj.

Na vprašanje Plaskanove, da njegovo ime odpira številna vrata, je odgovoril, da je zelo nemiren duh. "V času covid-19 še nikoli nisem bil toliko časa prilepljen na eni instituciji. Zelo rad grem v druge laboratorije, kjer sem preživel dalj časa, desetletje sem preživel tudi v Londonu na agenciji za zdravila. Vse to ustvari številne povezave. Na drugi strani pa smo sodelavci med institucijami zelo odprti in vse, kar naredimo, ima mednarodni smisel. Imam veliko povezav, ki pa jih je treba gojiti," je opozoril.