Bojana Beović o plačah mladih zdravnikov: To ni noben prestiž #video

"To ni noben prestiž, taka plača, 1.500 evrov bruto, ni privlačna niti za kolege iz tujine, iz Balkana. Tudi tam so se razmere izboljšale. Zdi se mi prav, da ostane zdravniški poklic do neke mere prestižen, da se vanj vključujejo dobri dijaki, sposobni mladi ljudje," je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan o situaciji mladih slovenskih zdravnikov povedala Bojana Beović, profesorica na medicinski fakulteti, predsednica zdravniške zbornice in vodja posvetovalne skupine za cepljenje spregovorila o epidemiji v Sloveniji. Spregovorila je tudi o epidemiji, o tem, ali nas mora skrbeti glede nove različice seva covid-19, in tudi o tem, ali je kdaj obžalovala odločitev, da se je politično izpostavila.

"S tem smo pustili prostor za dvom"

Precepljenost proti covid-19 je v Sloveniji še vedno nižja od 60 odstotkov. "Že prej smo imeli v Sloveniji težave s cepljenji, ki niso obvezna, recimo nizka precepljenost proti gripi. Do neke mere je bil slabši odziv v primerjavi z Evropo kar pričakovan," je pojasnila Beovićeva.

Na vprašanje, kdo je kriv za takšen odziv na cepljenje, pa Beovićeva odgovarja: "Zelo težko rečem, da je ena sama oseba z nekaj izjavami lahko spremenila eno dolgoletno nerazumevanje pomena cepljenja s strani slovenske družbe. Bi pa bilo treba več vložiti v še bolj sistematično in intenzivno informiranje ljudi, za kaj pri cepljenju gre, kakšni so rezultati raziskav, pri koliko ljudeh je bila raziskava narejena. Vse te podrobnosti smo komunicirali, a očitno še vedno premalo. S tem je bil puščen prostor za dvome oziroma za interese ljudi prepričati v nasprotno.

Bi nas moralo skrbeti glede novega seva?

"Zavzemali smo se za postopno sproščanje. Pri nas je cepljenih manj ljudi, tudi med ranljivo populacijo, to so starejši, kronični bolniki. Mogoče nas ščiti to, da smo imeli zelo intenziven delta val in imamo kar nekaj ljudi, ki so bolezen preboleli, to pa ščiti pred hudim potekom bolezni," je trenutno stanje in sproščanje ukrepov komentirala Beovićeva.

Spregovorila je tudi o politični spremljavi boja s koronavirusom: "Večji konsenz v politiki bi nam pomagal pri obvladovanju epidemije."