Eden najbogatejših Slovencev: Če je za Golobom res Milan Kučan ... #video

Zakaj se je podal v politiko?

"Država je bila zadnjih trideset let ujetnik tistih, ki državno premoženje in lastnino delijo ter pretakajo iz državnega v zasebne žepe, ne pa tistih, ki ga ustvarjajo. Zato sem se javno izpostavil zdaj, ker želim dati spodbudo tudi drugim gospodarstvenikom, da se vključijo v vse stranke, ki obstajajo v Sloveniji, in pripomorejo, da bo do izraza bolj prišla beseda gospodarstva kot pa tistih, ki delijo," je pojasnil Češko.

Dodal je, da v politiko sam dejavno ne namerava vstopiti, za svetovanje stranki SD glede gospodarstva pa se je odločil zaradi povabila Tanje Fajon. Stranki SD je sicer namenil kritiko: poudaril je, da je bila v preteklosti preveč advokat velikega kapitala, tistih, ki so živeli predvsem od razdeljevanja državne lastnine in davkoplačevalskega denarja.

O Robertu Golobu: Jaz se s svojimi uspehi nisem nikoli širokoustil ...

Na vprašanje voditeljice, kako komentira lik in delo Roberta Goloba, je Češko odgovoril, da ga ne pozna dobro, a da se sam s svojimi poslovnimi uspehi ni nikoli širokoustil, kot je to nekajkrat storil nekdanji prvi mož energetskega podjetja Gen-I.

Je Robert Golob pravi profil kandidata za vodenje države? "Slovenska politika se ni nikoli naslonila na tiste, ki so najbolj produktivni v gospodarstvu, ampak je naredila zavezništvo s tistimi, ki znajo stvari 'pod mizo' dobro razdeljevati," je komentiral in dodal, da ga sicer ne želi "ukalupiti", ker ga ne pozna dovolj dobro.

Povedal je še, da se zavzema predvsem za tiste posameznike, ki nekaj premaknejo, izvoznike, mala podjetja, družinska podjetja in inovatorje.

"Davki niso težava. Težava je poraba davkov."

Na vprašanje voditeljice, ali ima kot eden najbogatejših Slovencev posluh za "navadnega" državljana s povprečno plačo 1.300 evrov, je Češko odgovoril, da se je vedno zavzemal za socialno državo in ne za interese kapitala.

Po njegovem mnenju pot do blaginje za vse ni zniževanje davkov, temveč več transparentnosti. "Davki niso težava. Težava je poraba davkov. Tu capljamo za tistimi, po katerih smo se med osamosvajanjem zgledovali. Za Švico, za severom Evrope. Če bi se res zgledovali po njih, bi bila Slovenija srečnejša in brez socialnih stisk."

Češko je ob vprašanju, ali si predstavlja povolilno sodelovanje z Levico, pojasnil, da razume politično premikanje od velike liberalnosti nazaj proti socializmu, ki se dogajajo v precej državah sveta, a da se ne strinja z idejami Levice o podržavljanju podjetij in o večji vlogi države.

Zakaj je podjetja selil v davčno ugodnejša okolja?

"V Švici in na Nizozemskem je dobiček pravzaprav obdavčen bolj kot pri nas. Vendar pa imajo veliko bolj ugodno, transparentno in stabilno pravno okolje za holdinške strukture, kot jih imam jaz." Dodal je še, da so bili vsi njegovi osebni prihodki prijavljeni v Sloveniji in da je v domovini zanje tudi plačeval davke.

