Češko dobil denar, a so kupci zaradi stečaja ostali praznih rok

Po začetku stečaja družbe Studio Moderna, katere lastnik in ustanovitelj je bil Sandi Češko, številni potrošniki iščejo odgovore, kaj bo z izdelki, za katere so že vnaprej plačali kupnino. Podjetje, ki je čez noč zaprlo svoja vrata poslovalnic, plačanega blaga ni dobavilo, ukinjena pa je tudi spletna prodaja, ki za potrošnike ni več dosegljiva. "Prijavite terjatev v stečaj," svetujejo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Vsem oškodovanim potrošnikom ZPS svetuje, da v roku prijavijo svojo terjatev.

"Prijavo lahko najpozneje do 28. 11. 2023 oddate osebno na vložišču ali priporočeno po pošti na naslov Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana. Prijava terjatve je pravočasna, če je do poteka roka vložena na vložišču ali poslana s priporočeno pošiljko," so navedli.

Na spletni strani ZPS boste našli tudi vse podatke, kaj mora vsebovati prijava upnika, ki je fizična oseba.

Pri plačilu s kreditno kartico takoj na banko

Če ste blago plačali s kreditno kartico, se čim prej obrnite na banko, ki vam je izdala kartico, svetujejo.

Takoj preverite, kako se uveljavlja postopek finančnega povračila (t. i. chargeback), ki imetniku kartice omogoča povračilo denarja, ker storitev ni bila oziroma ne bo izvedena.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na stečajno upraviteljico Špelo Turk na elektronski naslov stecaj.studiomoderna@odvetnik-turk.si ali vprašanje oddate prek spletnega obrazca na spletni strani http://www.zbornica-upraviteljev.si/clani . Nekateri upravitelji imajo na voljo posebne obrazce za prijavo terjatev v stečajnem postopku.

Preveliki finančni izzivi

Spomnimo, pred štirinajstimi dnevi je Okrožno sodišče v Ljubljani začelo stečajni postopek družbe Studio Moderna, ki ga je predlagala direktorica družbe Jana Umek.

Lastnik in ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko je za portal N1 povedal, da so bili finančni izzivi, ki so jih podedovali od prejšnjih lastnikov, preveliki in da noben vlagatelj ni bil pripravljen pokriti 60-milijonske luknje.

Po neuradnih informacijah iz vrst zaposlenih naj bi se pripravljal načrt za nadaljevanje dela poslovanja Studia Moderna, del zaposlenih bi se lahko v kratkem selil v nove poslovne prostore v isti poslovni zgradbi, prav tako naj bi se pripravljala nova grafična podoba, so poročale Finance in sklepale, da se utegne nadaljevati del dejavnosti, ki jo je Češko v začetku julija prodal kitajskim partnerjem, lastnikom nemškega podjetja Matratzen Concord. Češko je za N1 dejal, da je Matratzen Concord pripravljen večini od 200 zaposlenih ponuditi zaposlitev, je navajal STA.

Češko je lani aprila prek finančne holdinške družbe Studio Moderna Founders znova prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings, ki jo je pred tem prodal skladom različnih vlagateljev. Prodajni postopek je pokazal, da je bila družba že takrat v krizi, nato pa so Studio Moderna dodatno zelo prizadeli še ruski napad na Ukrajino in sankcije proti Rusiji.

Češko je maja potrdil, da je švicarsko podjetje Darka Horvata kupilo blagovne znamke Studia Moderna. Kot so takrat poročale Finance, je kupec blagovnih znamk Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop novoustanovljeno Horvatovo podjetje Dormeo AG. Koliko je Horvat plačal za blagovne znamke, Češko ni hotel povedati.