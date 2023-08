Konec je s Studiem Moderna Sandija Češka

Podjetnik Sandi Češko je za N1 potrdil, da je direktorica Studio Moderna Jana Umek danes na sodišče podala vlogo za stečaj tega podjetja. Danes so to informacijo predali tudi zaposlenim, ki bodo nadaljnja navodila dobili v dveh dneh.

"Enostavno so bili finančni izzivi, ki smo jih podedovali od prejšnjih lastnikov, preveliki. Noben vlagatelj ni bil pripravljen pokriti 60-milijonske luknje," je za N1 dejal Češko. Večini od dvesto zaposlenih je zaposlitev pripravljen ponuditi nemški Matratzen Concord, kateremu je Češko pred kratkim prodal maloprodajni segment. “Podjetje bo večini zaposlenim ponudilo službo, končna odločitev bo nato v rokah samih delavcev. Poleg tega podjetje prevzema posle s trgovinami, ki so Studiu Moderni že odpovedale pogodbe.”

Podjetje Studio Moderna ima znane blagovne znamke kot so Dormeo, Delimano in Top Shop. Pred letom in pol je zašlo v hude finančne težave, zadaj pa je, kot so izvedeli na N1 na poti v stečaj.