Studio Moderna v škripcih, ga rešuje Darko Horvat?

Novi lastnik blagovnih znamk Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop je Darko Horvat, Sandi Češko pa ostaja lastnik Studia Moderna in bo blagovne znamke najemal od Horvata.

Novi lastnik blagovnih znamk Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop je Darko Horvat, Sandi Češko pa ostaja lastnik Studia Moderna in bo blagovne znamke najemal od Horvata. Foto: Mediaspeed/STA

Skupino Studio Moderna, ki je v lasti Sandija Češka, več let enega najbogatejših Slovencev, naj bi s pomočjo finančno-lastniške operacije reševal poslovnež Darko Horvat, s katerim sta krojila vrh Managerjeve lestvice. Po informacijah in poročanju portala Necenzurirano.si naj bi Češko blagovne znamke skupine, s tem pa tudi njeno celotno poslovanje, že prenesel na obvodno podjetje v Švici, ki je v lasti Darka Horvata. Upniki Studia Moderna – večinoma tuje banke in logistične družbe – se bodo za terjatve do podjetij najverjetneje obrisali pod nosom.

Na kratko o ozadju: blagovne znamke Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop so prejšnji teden dobile novega lastnika. Prek novoustanovljene švicarske družbe Dormeo AG je to postal Darko Horvat, medtem pa Sandi Češko ostaja lastnik Studia Moderna in bo blagovne znamke najemal od Horvata.

Pred tem so bile blagovne znamke v rokah družbe Top Shop International s sedežem v Švici, ki jo Češko obvladuje prek holdinga na Nizozemskem. Predstavlja ključno družbo skupine, saj je bila zadolžena za praktično vso dobavo oziroma promet.

Češkova švicarska družba je kupovala blago s Kitajske, plačevala logiste in druge dobavitelje. Nato je to blago prodajala hčerinskim podjetjem Studia Moderna s poslovalnicami po evropskih državah in za to prejemala 15 odstotkov provizije, piše Necenzurirano.si.

Švicarska družba do vratu zadolžena

Top Shop International je zašel v težave – dolgov do dobaviteljev naj bi bilo za okoli 50 milijonov evrov, hkrati pa ima družba podobno količino terjatev do obubožanih hčerinskih podjetij Studia Moderna –, Češkovemu nizozemskemu holdingu je morala namreč odobriti za več deset milijonov evrov posojil, ki so poniknila neznano kam. Tako je švicarska družba ostala brez ključnega premoženja, upniki pa bodo verjetno morali sprejeti odpis dolgov, ki jim ga bo ponudil Češko.

Druga možnost je stečaj švicarskega Top Shop International, to pa pomeni, da bodo upniki dobili še manj oziroma ostali povsem praznih rok, saj bi stečajni upravitelj poskušal z izterjavo terjatev do praznih hčerinskih podjetij.

Kupnina končala na Nizozemskem

Upniki Češkove švicarske družbe pa najbrž ne bodo videli niti kupnine, ki jo je za odkup njenih blagovnih znamk nakazal Horvat – ta naj bi po informacijah Necenzurirano.si znašala okoli štiri milijone evrov.

Do lani je imela hipoteko na blagovnih znamkah vpisana nemška izpostava ruske banke VTB. Ko je Češko septembra lani njeno posojilo poplačal, se je na blagovne znamke kot hipotekarna upnica vpisala družba Studio Moderna Founders z Nizozemske, ki jo obvladuje Češko. To pomeni, da je denar končal na njenem računu.

Na primer, blagovna znamka Dormeo je v švicarskem registru še vedno pisana na družbo Top Shop International. Še lani jeseni je bila na njej zastavna pravica VTB bank, od novembra pa je na njej vpisano nizozemsko podjetje Sandija Češka.

Oživel Horvatov manever izpred desetletja

Pri reševanju skupine Studio Moderna gre za podobne manevre, ki jih je pred več kot desetletjem izpeljal Darko Horvat, nekdanji lastnik skupine Aktiva, za katerim je ostalo 170 milijonov evrov dolgov do bank. Ta denar je v obliki nepovratnih posojil odšel na račune podjetij na Nizozemskem in v Luksemburgu, od tam pa se je izgubil na različnih naslovih po svetu. V Sloveniji so ostala le prazna podjetja.

Čeprav naj bi Češko sprva kot ustreznega strateškega partnerja prepoznal Andreja Podgorška, lastnika AD Vita, ki prodaja izdelke Vitapur in Svilanit, pa se je potem raje odločil za Horvata.

V začetku lanskega leta je moral Studio Moderna odkupiti nazaj od štirih mednarodnih investicijskih skladov, za kar je plačal borih sto evrov, kar pomeni, da je bila skupina že takrat v velikih finančnih težavah, ki sta jih pospešili epidemija covid-19 in ruska agresija na Ukrajino.

Neuradno naj bi bilo finančno stanje Studia Moderna tako slabo, da je Češko nujno potreboval obratni kapital, s katerim bi financiral poslovanje, prizadeval si je tudi pridobiti denar pri bankah in vlagateljih. Imel naj bi tudi težave z izplačilom plač, Horvatov vstop v skupino pa je težave omilil.