Pirc Musarjeva o pidovskem tajkunu: Darko Horvat je finančni genij #video

"Zagotovo sem imela najvišjo plačo v Aktivi Group," je predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar leta 2007 dejala v pogovoru za oddajo Tednik na TV Slovenija. Od tam pa je odšla, ker naj ne bi bilo več potrebe po njenem delovnem mestu, prav tako ji delo v odnosih z javnostjo naj ne bi ustrezalo. "Predsednik uprave Aktiva Group je finančni genij in je naredil to, kar je naredil. Mislim, da je prav, da se začnemo tudi v Sloveniji zavedati, da bogati ljudje obstajajo in tudi morajo obstajati," je dodala v pogovoru s televizijskim voditeljem Slavkom Bobovnikom, ki je tudi javno podprl njeno predsedniško kandidaturo.

Nataša Pirc Musar je govorila o ustanovitelju in dolgoletnem predsedniku uprave Aktive Darku Horvatu, ki je danes poznan kot največji pidovski tajkun. Horvat je ustanovitelj in dolgoletni predsednik uprave Aktive, v katero so slovenski državljani v prvi polovici 90. let vložili za tristo milijonov evrov lastninskih certifikatov. Za vsakega od njih je v reklamah obljubljal tisoč nemških mark. Za Aktivo je danes ostalo pogorišče: opeharjeni mali delničarji, prazne stečajne mase in več kot sto milijonov evrov dolgov do bank.

Prispevek je nastal leta 2007, ko je bila zdajšnja predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar informacijska pooblaščenka in je na povabilo novinarja in voditelja RTV Slovenija Slavka Bobovnika sodelovala v prispevku za oddajo Tednik, kjer je med drugim odgovarjala na vprašanja o višini plače ter zaposlitvah, ki jih je opravljala. Bobovniku je pokazala svojo pisarno, ki jo je zasedala kot informacijska pooblaščenka, povabila pa ga je tudi na svoj dom v Radomlje.

Prispevek je Bobovnik delil na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal tudi, da bo Pirc Musarjevo volil, saj da je "garačica".