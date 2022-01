Sandi Češko o Golobu: Težko je ocenjevati uspehe direktorja, ki vodi monopol

"Težko je ocenjevati dobiček monopolnega podjetja, pa tudi uspehe direktorja, ki pač vodi monopol. Mislim pa, da v teh storitvenih dejavnostih distribucije energije dobiček, razen za to, da se vlaga nazaj v razvoj celotnega elektrogospodarskega sistema, ni potreben in da je to samo jemanje denarja iz žepa davkoplačevalcev ali gospodarstva. Raje bi videl, da se v politiki bolj angažirajo tisti, ki so se dokazali na tujih trgih, ki so se dejansko dokazali z ustvarjanjem nove vrednosti, razvojem podjetij, kot pa ljudje, ki se bolj ukvarjajo z distribucijo," je v oddaji 24ur Zvečer očitke na račun nekdanjega predsednika uprave GEN-I Roberta Goloba, da ima GEN-I ob 3,4 milijarde evrov prihodkov prenizek dobiček, ki znaša 71 milijonov evrov, komentiral predsednik strokovnega sveta SD za gospodarstvo Sandi Češko.