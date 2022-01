Robert Golob bi rad vodil stranko Jureta Lebna

Razkril je, da bo v sredo kandidiral na kongresu stranke Z.Dej nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna. "Menda je mesto prazno, to je čar dogodivščine," je dejal Golob.

Vse štiri stranke KUL so medtem Golobu že poslale vabilo k sodelovanju:

Ko/ker jih Kučan pozove, Golobu napišejo pismo ...⬇️👀 pic.twitter.com/S2gRl2oGSN — BojanPožar (@BojanPozar) January 24, 2022

Kot usmeritev svojega delovanja v politiki navedel zeleno in digitalno

Vse ostalo bodo na kongresu najprej slišali člani stranke Z.Dej, je povedal, saj da je to edino pošteno. "To je spoštovanje, da ne izvedo preko medijev, samo tako bom lahko jaz od njih pričakoval spoštovanje," je pojasnil. Dodal je, da je to ključna razlika med politiki, ki se radi pohvalijo s tem, kaj bodo storili, in med "nami iz realnega sveta, ki se raje pohvalimo s tistim, kar smo uspeli narediti in deliti z drugimi".

Že v svoji predstavitvi je sicer večkrat namignil, da bodo napake v državi "odpravili aprila". Kot usmeritev svojega delovanja v politiki je navedel zeleno in digitalno ter vlaganje v ljudi. Meni, da je treba spremeniti politično kulturo v državi, saj brez spremembe politične kulture ne more biti spremembe v državi. "Jeza in strah vodita samo v pogubo, to velja tako za posameznika in tudi za državo," je dejal Golob.

Naslednja služba v parlamentu?

Dejal je tudi, da bo njegova naslednja služba najbrž v parlamentu, a dodal, da o tem ne odloča sam.