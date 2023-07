Konec sodelovanja: Darko Horvat ne bo reševal Studia Moderna

Še pred dvema mesecema je Češko usodo svojega poslovnega imperija položil v roke Horvatu, ki je prek novoustanovljene švicarske družbe Dormeo AG postal lastnik več deset blagovnih znamk, med njimi Dormeo, Delimano, Rovus, Top Shop in Kosmodisk. Od Češka je prevzela tudi patente.

Horvat lahko, kot piše Necenzurirano, zdaj enostavno poišče novega "najemnika" blagovnih znamk in okrog njih zažene "novi" Studio Moderna.

Bančni računi blokirani, zaposleni še brez majskih plač

Bančni računi krovne slovenske družbe v lasti Sandija Češka so med tem že več kot teden dni blokirani. Zaloge v trgovinah so pošle, denarja za naročilo novih pa ni. Zaposleni še vedno niso dobili majskih plač. Težave naj bi imeli celo s plačevanjem prispevkov. Na vprašanje, kdaj bodo dobili plače, Češko nima odgovora. "Ne vem, kaj se bo zgodilo čez 24 ur," je po naših informacijah povedal podrejenim.

Konec sodelovanja naj bi se med Češkom in Horvatom zgodil konec prejšnjega tedna. Še nekaj dni prej so bile v teku priprave na prenos dejavnosti v Sloveniji na novo podjetje, ki bi bilo v Horvatovi lasti. Poleg poslov bi prevzelo tudi zaposlene, ki so že začeli množično dobivati odpovedi. Hčerinsko družbo v Sloveniji in na Hrvaškem pa bi Češko in Horvat skupaj z dolgovi poslala v stečaj, še piše portal.