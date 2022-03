Pred nami so prelomne volitve #video

Volitve so vsekakor prelomne, meni sovoditelj oddaje Slovenija izbira Luka Svetina. Z njim in sovoditeljico Valentino Plaskan smo spregovorili o tem, kaj nas čaka aprila, kako bo k odločitvi volivcev pripomogla oddaja Slovenija izbira in kakšno retoriko bosta ubrala pri vodenju takšne oddaje.

Luka Svetina: "Ne želiva vplivati na to, kako bodo danes odgovarjali najini sogovorniki. Ampak želiva, da zmaga teža argumenta, in to sva že večkrat povedala. Želiva vsem dati priložnost, da enakovredno podajo mnenja. In na koncu bodo pač gledalke in gledalci presodili, katero mnenje je tisto, ki jih je najbolj prepričalo."

Valentina Plaskan: "Ja, dejansko se tudi meni osebno zdi, da je pomembno, da ni nobena tema prepovedana. Da se izpostavijo možnosti. Tudi konec koncev, ko daš neke iztočnice, veš, kaj želiš vprašati, potem se pa tako ali tako večkrat 'vname' debata in ljudje imajo to možnost, da si povedo stvari neposredno. Tukaj v studiu je dana možnost za soočenje."

Nocoj se bosta voditelja s sogovorniki dotaknila aktualnih tem. Kam je izginila epidemija covid-19, ki je dve leti polnila naslovnice domačih medijev, naše zdravstvo pa zatresla do temeljev? 13. dan vojne v Ukrajíni, ki v naše dnevne sobe prinaša prizore groze: na tisoče mrtvih, med njimi tudi otroci, več kot milijon ljudi na begu za boljšim jutri, je videti, kot da je virus izginil. Že drugi teden zapored se v senci vojne število okužb z novim koronavirusom znova povečuje. Bo epidemija covid-19 vendarle odločala o tem, kdo bo dobil volitve?

Čeprav je ustavno sodišče zadržalo za šest razredov višje plače zdravnikom, pa se lov na višje plače v javnem sektorju ne zaključuje. Nasprotno, današnji dan je minil v luči zaprtih šol in vrtcev, ker so na ulice odšli šolniki. Pogledali bomo tudi, ali jih Slovenci pri tem podpiramo.

Oddaja Slovenija izbira bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu.

