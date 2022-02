Slovenija izbira: Politično kadrovanje in vmešavanje politike v policijo #video

"Zanimivo je, da se je, ravno ko sem bil jaz zaslišan, kot zasliševalec v komisiji pojavil Matjaž Nemec. Sedel je blizu mene in prejemal sporočila. Verjetno, kaj naj me sprašuje. Po mojem mnenju so ta sporočila prihajala iz Tacna ali pa Primorske. Med drugim je bilo tudi vprašanje o moji nečakinji. Jaz nimam nečakinje. Ne vem, kdo in na kakšen način mu je plasiral takšno račko," je v Planetovi oddaji Slovenija izbira po predvajanem posnetku, v katerem Matjaž Nemec (SD) sprašuje Franca Kanglerja (NLS), ali je res, da je njegova nečakinja dobila mesto kriminalistične inšpektorice, komentiral Franc Kangler. Prav politično kadrovanje, še posebej pa politično kadrovanje v policiji, je bilo glavna tema tokratne oddaje, v kateri je poleg Nemca in Kanglerja sodelovala tudi Aleksandra Pivec (Naša dežela).

Slovenska policija se je gradila zadnjih 30 let. Kot je povedal Nemec, smo v zadnjih dveh letih priča temu, "da so demokratični standardi delovanja policije postavljeni na glavo. Ljudje se v naši domovini ne počutijo več varne". Opozoril je na prevelik vpliv politike na policijo kot delovanje represivnega organa, ki ima lahko izjemne posledice na družbo.

"Ne čudim se Nemcu, da ima takšno mišljenje, ker je del opozicije, prej je bil del koalicije, ki je zamenjala direktorja policije. Na predlog ministra Aleša Hojsa je vlada imenovala novega direktorja. Prepričan sem, da policija dela strokovno, profesionalno, učinkovito in hitro," so besede, s katerimi je Kangler nasprotoval Nemčevemu mnenju.

Kot primer političnega kadrovanja so navedli tudi primer Goršek. Luka Goršek, sin Janka Gorška, nekdanjega generalnega direktorja policije, je pred dvema letoma postal voditelj Mladega foruma socialnih demokratov. Po Nemčevih besedah si ne dovolijo kriviti otrok za to, kar so počeli njihovi starši. "Gospod Goršek je bil spoštovan direktor policije, ki ni dopuščal politiki vplivati na policijo," je dejal Nemec, voditelj Igor Krmelj pa je ob tem spomnil na primer iranski denar. Dotaknili so se še nekaterih drugih menjav v vrhu policije, pobrskali pa so tudi po preteklosti, v obdobje Šarčeve vlade in takratnih kadrovskih menjav v policiji.

"Kmalu po prvi seji vlade smo zamenjali načelnika generalštaba slovenske vojske in generalnega direktorja policije. Čudim se, da ta vprašanja odpiramo v obdobju desnosredinske vlade. V vseh vladah smo kadrovali na popolnoma enak način. Očitek, da se politično kadruje od leta 2020, je neutemeljen očitek. Sama sem kritična do vseh političnih imenovanj," je komentirala Pivčeva, Nemec pa je sklenil, da je ambicija prav vsake vlade politično kadrovanje v policiji, da pa bodo še naprej stremeli k depolitizaciji policije.