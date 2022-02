SD si želi, da bi o Golobovi stranki izvedeli kaj vsebinskega #video

"Konkurenca je predvsem dobrodošla. Želela bi si, da bi o Gibanju svoboda, ki ga vodi Robert Golob, vedeli kaj več, predvsem vsebinskega. Ne nazadnje gre za volitve 88 kandidatov v državni zbor in mi bi želeli videti te kandidate. Ne počutimo se ogrožene, zagotovo smo pripravljeni na dialog z vsemi, ki spoštujejo ustavo, človekove pravice in dostojanstvo vseh," je o tekmecu Golobu in konkurenci v oddaji Slovenija izbira na Planet TV povedala članica SD Petra Culetto. Gibanje svoboda je sicer sodelovanje v oddaji zavrnilo.

"SDS nikoli ni nikogar izključevala iz političnih pogovorov, vedno smo ponudili roko sodelovanja. Spomnite se let 2004–2008, kar lahko potrdi predstavnica SD, da smo zelo dobro sodelovali v partnerstvu za razvoj. To se mi zdi pomembno poudariti, ker bi pričakovala, da bi tudi tukaj ravnali enako. Takrat smo namreč uskladili ogromno število zakonov, podprli mnogo dobrih stvari, ki so jih predlagali tudi v SD. Zato se mi zdi a-priori izključevanje slabo za državo in popolnoma nesprejemljivo. V teh dveh letih smo naredili veliko dobrih stvari in če bi se skupaj povezali, bi lahko za Slovenijo naredili še več," je povedala poslanka SDS Eva Irgl.

O retoriki na družbenih omrežjih

"Mislim, da ima vsak svoj način komuniciranja, vsak je odgovoren za to, kaj zapiše na družbenih omrežjih. Sama se tega držim in podajam informacije o tem, kaj smo dobrega naredili. Smešno je, da moramo komentirati, kaj piše predsednik vlade. Napisal je že tako veliko tvitov in 99 odstotkov jih je povezanih z uspešnostjo gospodarstva, uspešnostjo tega, da smo na mednarodnih lestvicah zelo visoko, da smo popravili krivice ranljivim skupinam, da delamo za dobro ljudi. A to se največkrat ne prikaže v nobenem mediju, reciklira se ene in iste tvite. Ko bodo večinski mediji tako budno spremljali na primer moj profil, sama objavljam tudi ostra, a pozitivna sporočila z občutkom. Ljudje si želijo konkretnih odgovorov na vprašanja, kaj vse smo že naredili," je dejala Irglova.

"V Novi Sloveniji smo prepričani, da smo prav politiki tisti, ki nosijo etične kodekse. Vsak izmed nas je odgovoren za to, kakšno držo zavzame. A etični kodeks ima težavo, in to je radikalna levica v slovenskem parlamentu, ki ruši vse. Kmalu po njegovem sprejemu je eden od poslancev radikalne levice prišel na govorni oder z napisom in na neverbalni način pokazal, kaj si misli o njem. S takšnimi igralci, kot je radikalna levica, saj ruši prizadevanja za boljše ukrepe, ki bi izboljšali življenjski standard, pa res ne bi šli v vlado," pa je poudaril minister in član NSi Janez Cigler Kralj.