Znano je, kdo bodo gostje nocojšnje oddaje Slovenija izbira #video

V tokratni oddaji bo glavna tema, ali je kaj resnice v tem, da naj bi delo policije usmerjala politika. "Obetajo se zanimivi gostje in zelo zanimiva razprava," je ob tem povedal voditelj Igor Krmelj, ki bo v studiu tokrat gostil Aleksandro Pivec (Naša dežela), Franca Kanglerja (Povežimo Slovenijo) in Matjaža Nemca (SD).

Že prva oddaja Slovenija izbira je pritegnila veliko pozornosti in pozitivnih odzivov. "Pohvale in graje te bogatijo in ti dajejo spodbudo za naprej. Odzivi so bili res dobri, sploh na nov koncept oddaje s komentatorji in tako naprej. Veselimo se torej in delamo dalje," je povedal voditelj in razkril, katere teme bodo še odpirali v naslednjih oddajah.

"Teme do uradnega začetka predvolilnega obdobja, treba je poudariti, da zdaj to še ni, bodo zdravstvo v času covid-19, gospodarstvo, torej kje smo danes po epidemiji covid-19, ko lahko rečemo, da smo že iz tega obdobja, pogledali bomo tudi, ali je bilo slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije uspešno, ali so bile storjene tudi kakšne napake. Zanimivo bo, predvsem pa se bomo pri zadnji temi ukvarjali z vsemi aferami, ki smo jih 'izvozili' v Bruselj, da se je praktično vsa Evropa ukvarjala z njimi."

Oddaja Slovenija izbira je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu dobijo besedo predstavniki političnih strank, v drugem delu pa pridejo na vrsto strokovni komentatorji. Zanimivost in novost oddaje je tudi v tem, da so gostje v oddaji časovno omejeni. Na voljo imajo eno minuto, da povejo svoje mnenje in predstavijo svoje argumente. Več v zgornjem videu.

Posebna oddaja Slovenija izbira je na Planetu ob sredah ob 19.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

