Tanja Ribič in skoraj goli Đuro uživala v zimskih radostih #foto

Kje sta koča in zasnežena lokacija, zakonca Tanja Ribič in Đuro nista razkrila. Foto: Mediaspeed

Igralka Tanja Ribič ter njen mož, igralec, režiser in glasbenik Branko Đurić - Đjuro sta očitno velika oboževalca zimskih razmer in snega, saj sta delila nekaj trenutkov idile, kjer sta uživala v zimskih radostih. Kot je razvidno iz fotografij, sta si zimski oddih privoščila v zasneženi pokrajini in se umaknila v odmaknjeno leseno kočo.

"Zima v vsej svoji lepoti," je ob fotografijah, ki jih je delila na Instagram profilu, zapisala Tanja Ribič. V leseni koči na neznani lokaciji sta si privoščila zabavo na snegu in uživala v sankanju ter v družbi njunih psov. Đuro si je privoščil tudi skok v sneg zgolj v spodnjem perilu in s kapo na glavi.

Z možem Brankom Đurićem - Đurom ima Tanja Ribič dve hčerki, Zalo Đurić Ribič, ki se ukvarja predvsem s poezijo, tako kot mama in oče pa je tudi igralka, ter mlajšo Elo Đurić Ribič. Starejša Zala, ki sicer zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo, je lani objavila redko fotografijo z možem Grego.

