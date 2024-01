Znana igralka jedla sneg in razburila sledilce #video

Tako kot v Evropi tudi v nekaterih delih ZDA snega ne primanjkuje. Igralka Reese Witherspoon je pošiljko snega izkoristila in ustvarila recept za preprosto snežno sladico.

Skodelico je napolnila s snegom, ki ga je pobrala s strehe svojega avtomobila, dodala malo karamele in čokolade ter kavo. "Snežni dnevi so ustvarjeni za chococinnos," je zapisala ob objavi videorecepta, ki ga je delila s svojimi sledilci na TikToku. Tam pa je doživela hladen tuš, sledilci so bili namreč zgroženi. "Ali ne veš, koliko bakterij je v snegu", "V sneg se je lahko pokakal ptič", "Snega ne smeš jesti, lahko resno zboliš". To je le nekaj komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo.

Na drugi strani so se oglasili tudi podporniki, ki se sprašujejo, ali kot otrok nihče ni jedel snega.

Vnela se je burna debata, nakar se je ponovno oglasila 47-letna igralka in se odzvala na nekatere izmed negativnih komentarjev. Povedala je, da kot otrok ni pila filtrirane vode, pač pa vodo iz pipe in da ne razume, zakaj bi morala stopljen sneg filtrirati.