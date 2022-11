Igralka bi si za vlogo v tej akcijski komediji podarila oskarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali akcijsko komedijo Vroči pregon (Hot Pursuit), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Reese Witherspoon, Sofia Vergara, John Carroll Lynch in Michael Mosley. V intervjuju sta igralki spregovorili o tem, kako bi ocenili svojo igro v tem filmu, katera je boljša v oponašanju druge, razkrili pa sta tudi, ali sta se na snemanju zabavali.

Rose Cooper (Reese Witherspoon) je zategnjena policistka, ki rada sledi pravilom. Pogosto se zgodi, da kaj zamoči, zdaj pa ima priložnost, da se dokaže svojemu nadrejenemu. Varovati mora zvezno pričo Daniello Rivo (Sofia Vergara), živahno, seksi in gostobesedno vdovo, katere življenje ogroža mafijski preprodajalec drog. Ko oba pola deklet trčita, se med drvenjem skozi Teksas večkrat znajdeta v smrtni nevarnosti. Za petami so jima plačani morilci in pokvarjeni policisti, med divjo tekmo s časom največjo oviro predstavljata ravno sami sebi.

Sofia Vergara in Reese Witherspoon. Foto: IMDb Igralki, ki sta v filmu Vroči pregon (Hot Pursuit) sodelovali tudi kot producentki, sta na začetku intervjuja najprej razkrili, kako bi v tej vlogi ocenili svojo igro. "Sama sebi bi podarila oskarja," je priznala Sofia Vergara, Reese Witherspoon pa je dejala: "Jaz bi si nakazala dodatek." Sofia se je zasmejala in njen odgovor pokomentirala: "Seveda, ti si oskarja tako ali tako že dobila."

V naslednjem vprašanju je novinarja zanimalo, katera igralka bolje oponaša drugo. Sofia je hitro zatrdila, da Reese, kar je utemeljila z besedami: "Reese ima pravo uho za to. Saj me slišite, kako govorim. Če bi to šlo bolje od rok meni, ne bi imela takšnega naglasa po skoraj 20 letih življenja v Združenih državah Amerike."

Sofia Vergara in Reese Witherspoon. Foto: IMDb Obe sta se temu nasmejali, novinar pa je izkoristil priložnost in omenil, da sta tudi na televizijskih zaslonih dajali vtis, da sta se na snemanju zelo zabavali v družbi druga druge. Sofia je priznala, da je bilo res tako, čeprav sta morali tudi trdo delati. Tudi Reese je to z velikim zadovoljstvom potrdila, razkrila pa tudi:

"Čeprav sem se izjemno zabavala, sem zaradi nje velikokrat izbruhnila v smeh, ko je bilo to najmanj potrebno. Predvsem, ko je postala utrujena. Takrat namreč začne govoriti na tako smešen način, da se človek ne more zadržati." Sofia se je zasmejala in pojasnila: "Moja usta še kar naprej govorijo, ampak ker mi možgani ne delajo več, nimam nadzora nad tem, kaj in kako izrečem."

