Senzacija: Slovenci navdušili v šovu Amerika ima talent #video

Aprila smo poročali, da je Gozdu strahov, ekipi mojstrov strahu iz Slovenije, uspel veliki met. Zasedba, ki jo je slovensko občinstvo spoznalo v šovu Slovenija ima talent, je namreč dobila priložnost za sodelovanje na avdiciji šova Amerika ima talent, kjer so se predstavili zvezdniški žiriji, ki jo sestavljajo Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara in Howie Mandel.

Ali se jim je uspelo prebiti v nadaljevanje tekmovanja, niso smeli razkriti vse do predvajanja oddaje ta teden. Poglejte njihov nastop, ki so ga na televiziji NBC gledali po celotnih Združenih državah Amerike:

"Šlo nam je še bolje, kot smo si sploh upali sanjati," so še pred predvajanjem oddaje povedali člani ekipe Gozda strahov in poudarili, da je bil ključen element presenečenja: "Nastop je vključeval tudi sodelovanje sodnikov v predstavi. Seveda sodniki ničesar o nastopu niso vedeli vnaprej, ker mora biti njihovo sojenje res nepristransko. In presenečenje je res uspelo, saj so bili odzivi sodnikov nepredvidljivi in prav to je dalo nastopu tisti dodatni čar."

V nastop so tako vključili Simona Cowella in Sofio Vergara, ki sta bila skupaj z njimi na odru, dolžni pa niso ostali niti Heidi Klum in Howieju Mandelu, ki sta ostala za žirantsko mizo.

Simon Cowell in Sofia Vergara na odru z Gozdom strahov Foto: osebni arhiv

In kako se je razpletlo? Gozd strahov se je uvrstil v nadaljevanje tekmovanja, glas podpore so jim dali trije sodniki, Heidi Klum pa jim ga je odrekla, češ da nad nastopom ni bila ravno navdušena.