Nasmejano hollywoodsko zvezdnico so paparaci ujeli v družbi 12 let mlajšega dirkača formule 1.

V torek so paparaci v eni od newyorških restavracij med kosilom ujeli Sofio Vergara in Lewisa Hamiltona. 52-letna igralka in 40-letni dirkač sta bila sicer v družbi prijateljev, a sta sedela drug ob drugem in videti je bilo, da se zelo zabavata, je poročal spletni tabloid TMZ.

Po kosilu, ki je trajalo kakšni dve uri, se kar nista mogla raziti, fotografirali so ju namreč, ko sta se na ulici pred restavracijo še kar nekaj časa pogovarjala in smejala.

Foto: Profimedia

Njuni predstavniki sicer molčijo glede tega, kakšen naj bi bil njun odnos. Vergara se je poleti 2023 po sedmih letih ločila od igralca Joeja Manganiella, se pozneje videvala z nekim ortopedskim kirurgom, na nedavni podelitvi zlatih globusov pa izjavila, da si v letu 2025 želi zdravja, denarja in ljubimca.

Hamiltona so medtem skozi leta povezovali s celo četo zvezdnic. Več let je bil v zvezi s pevko Nicole Scherzinger, nazadnje pa so krožile celo govorice, da se je zapletel s Shakiro.