Reese Whitherspoon: Ta blondinka vam je lahko za vzor

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 21.50 ogledali romantično komedijo Blondinka s Harvarda 2 (Legally Blonde 2: Red, White and Blonde). V njej bo v glavni vlogi ponovno blestela Reese Witherspoon, ki je spregovorila o tem, kakšno odgovornost ima v družbi zaradi te vloge, povedala pa je tudi, kaj je spremenilo njen pogled na svet in zakaj je ta film lahko vsem za vzor.

Blondinka s Harvarda ali Elle Woods, ki jo igra slavna zvezdnica Reese Witherspoon, je znana po idiličnem pogledu na svet, svojih rožnatih oblačilih in ljubezni do nakupovanja oblikovalskih oblačil. Po izidu prvega in drugega dela filma je Reese Witherspoon postala vzor številnim mladim dekletom in v intervjuju za IGN je razkrila svoj pogled na odgovornost, ki jo to prinaša:

"Mislim, da materialni vidik pri vsem tem ni tako poudarjen, kot se zdi. Zagotovo nosi veliko oblačil, vendar sem razmišljala o tem. Mislim, da je za ženske to podobna izkušnja, kakor je za fantke videti avto v filmu o Jamesu Bondu. Še vedno gre za film. To je tisto, kar je zabavno. Sama nimam toliko oblačil, kot jih ima Elle Woods. Tega si nihče zares ne želi. Gre le za njeno predstavo o skrbi zase in dobrem videzu ter dobrem počutju. Mislim, da film ne poudarja tega, da morajo biti vse stvari nujno od dragih oblikovalcev."

Reese Witherspoon kot Elle Woods. Foto: promocijsko gradivo V nasprotju z odigranim likom je Reese veliko bolj prizemljena, vseeno pa so jo vprašali, kaj bi storila, če bi osebnostne lastnosti Elle Woods začela opažati pri hčerki. "Ona je tako ali tako zelo hitro vzljubila rožnato barvo in čevlje z visoko peto. In to je povsem v redu. Mislim, da se je na tak način igrala. Svoje mame namreč ni videla tako oblečene nikjer drugje kot na snemanju," je pojasnila zvezdnica.

Elle Woods ima idealističen pogled tudi pri dojemanju resnih vprašanj in odgovarjanju na njih. "Da, ta njena logika se mi zdi zelo smešna. Vsa ta alternativna resničnost je namreč kot ustvarjena zanjo, za nameček pa ljudi z njo dejansko prepriča. To se mi v filmu zdi najzabavnejše," je dejala Reese, nato pa poudarila:

"Ampak to je fantazija. To je samo film. V resničnem življenju to ni mogoče. Vseeno mislim, da je še vedno navdihujoča in da je lahko za vzor drugim, saj ta ideja pozitivnega razmišljanja in pozitivnega odnosa do sveta lahko premaga vse."

Reese je za konec priznala, da odkar je postala mati, veliko pozorneje izbira filme, v katerih igra. "Mislim, da se to zgodi vsaki ženski, ko dobi otroka. Sama od takrat razmišljam o posledicah vsake odločitve, ki jo sprejmem. Tudi pri vsakem scenariju, ki ga preberem, razmišljam o tem, kaj bo, če me bo v tej vlogi videl otrok. Prav zaradi tega sem prepričana, da bi moral vsak ustvarjalec filmov, ki se predvajajo na televiziji in v kinematografih, razmišljati in opravljati svoje delo odgovorno."

