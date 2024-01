Je to mogoče? Smučarski skakalec se boji višine!

Vsako soboto ob 18.20 lahko na Planetu v Mastercard podkastu navdiha z Borutom Pahorjem spremljate zanimive pogovore bivšega predsednika države s talentiranimi in uspešnimi Slovenkami in Slovenci. Tokratni gost bo smučarski skakalec in glasbenik Žiga Jelar, ki je že izdal tudi svoj glasbeni album.

Verjetno ena najbolj nenavadnih stvari, ki jih je v podkastu, tega si boste na Planetu lahko ogledali v soboto ob 18.20, bivšemu predsedniku Borutu Pahorju razkril Žiga Jelar, je ta, da ga je strah višine. To ne bi bilo nič nenavadnega, če Žiga ne bi bil eden najboljših smučarskih letalcev na svetu. Leta 2022 je namreč osvojil mali kristalni globus v poletih.

Žiga Jelar in Borut Pahor Foto: metropolitan.si

"Ti si skakalec, letalec, tam v Planici ste res zelo visoko, preden se spustite dol. Kako ima lahko takšen človek težave z višino?" je ob tem zanimalo Boruta Pahorja.

Foto: metropolitan.si

"To je neki drugi strah pred višino. Ko dam nase športno opremo, se v meni naredi nekakšen klik, ki me razbremeni vsega. Potem sta zraven še adrenalin in hitrost. Morda niti ne dojemaš toliko višine, ko si v zraku. Toliko, kot jo, če – recimo – splezaš na kakšno visoko drevo ali pa na stolpnici pogledaš skozi okno. In to jaz dobim zelo zelo hitro mehke noge in rahlo vrtoglavico, tako da se tega izogibam," je pojasnil skakalec, ki bo v tokratni epizodi podkasta spregovoril tudi o Planici, svoji glasbeni karieri ter tudi o razlikah med športnimi in glasbenimi oboževalkami.

