Ste vedeli? Tej zvezdnici so prvi ponudili vlogo blondinke s Harvarda.

Skoraj nemogoče si je predstavljati, da bi Elle Woods odigrala katerakoli druga igralka kot Reese Witherspoon, toda igralka Christina Applegate je dejansko imela priložnost dobiti to vlogo. Kot je leta 2015 povedala za Entertainment Tonight, je vlogo zavrnila, ker ni bila prepričana, da želi igrati še en stereotipni lik blondinke, kakršna je bila njena vloga v seriji Družina za umret (Married With Children).

Foto: Guliverimage/AP

"Kakšna neumna poteza je bila to, kajne?" je dejala ob tem. "Reese si je to zaslužila. Delo je opravila veliko bolje, kot bi ga jaz," je dodala.

Witherspoonova je v priprave na vlogo Elle Woods vložila ogromno dela. Povedala je, da je preživljala čas z resničnimi članicami študentskega sestrstva, da bi se pripravila na vlogo.

"Šla sem z njimi na večerjo. To je nekakšna antropološka študija. Naučiš se, kaj jedo, kako se obnašajo, kako skrbijo za svoje mlajše članice in podobno," je razložila.

Snemanje filma je bilo zanjo vse prej kot preprosto. Tudi zato, ker je pred začetkom snemanja rodila prvega otroka - hčer Avo. V enem izmed intervjujev je Witherspoonova povedala, da ji je hčerka večino noči med snemanjem kratila spanec.

"Skrbelo me je, da nisem dovolj spala, ker je bila moja hči Ava med snemanjem pogosto bolna. Večkrat sem mislila, da mi ne bo uspelo," je povedala. "Nekajkrat se je Ava ponoči zbudila in kričala, ker je imela gripo, jaz pa sem večino teh noči prebedela, ker sem jo poskušala zazibati nazaj v spanec, potem pa sem morala biti ob 7. uri zjutraj že na snemanju, da so me naličili."

Witherspoonova je tudi razkrila, da je obdržala 60 Ellinih oblek iz filma, kot je bilo določeno tudi v pogodbi. Ampak razlog ni tak, kot si morda mislite. Igralka je priznala, da je obdržala vse obleke, ki jih je nosila v filmu, predvsem zato, da jih ne bi prodajali na spletu.

"To me res moti. Predstavljajte si kakšnega bolnika v Wisconsinu, ki ovohava obleke. To bi me res motilo. Vse je v omari. Nekega dne se bo moja hči lahko igrala s tem."

Sta imela pa film in igralka zanimiv ter nepričakovan vpliv. "Več mladih žensk je že prišlo do mene in mi reklo, da so šle študirat pravo prav zaradi Elle Woods. Neverjetno je videti, kako dolgo so filmi lahko aktualni in kakšen vpliv imajo na mlajše generacije," je izjavila Witherspoonova.

