To vprašanje je znanega Slovenca skoraj privedlo do joka #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s svetovno znanim plesalcem in koreografom Miho Krušičem. Miha je s plesom povezan že od malih nog, življenje pa se mu je močno spremenilo po rojstvu sina. V oddaji je odkrito spregovoril o tem, kaj mu pomeni očetovstvo in kako naporen je bil prevzem te vloge na samem začetku.

Svetovno znani koreograf in plesalec Miha Krušič je v začetku intervjuja z Evo Cimbola za oddajo Planet Vau razkril, da bo njegov sin star že šest let. Ob tem je izpostavil: "On je po horoskopu bik, jaz pa oven, in ti najini rogovi se pogosto srečajo. Pogosto na pozitivni ravni, pride pa tudi do tega, ko mi prične šestletnik govoriti, kaj je prav in kaj narobe."

Nato je Miha izpostavil, do kakšnih sprememb je prišlo v njegovem življenju ob prevzemu vloge očeta: "Že od nekdaj sem vedel, da je očetovstvo moje tiho poslanstvo. Ko sem izvedel, da bom postal oče, je bila to zame najlepša novica. Mentaliteta se mi ni tako spremenila, samo prioriteta, ki jo je od takrat predstavljal sin Jaša in nihče drug."

Poudaril je tudi, da je z njegovim prihodom spremenil delovno rutino, nato pa iskreno spregovoril tudi o tem, kako sta na njih kot družino vplivala razhod z matero njegovega otroka in deljeno skrbništvo: "Največji problem sta bila prva dva dneva, ko Jaše ni bilo. Vmes sem pričel jaz hoditi ponj v šolo in ga voziti na treninge, da sem ga vsaj malo videl, ker nisem mogel zdržati. Zelo sem vesel, da ima bivša partnerka takšno službo, ki mi omogoča, da otroka vidim tudi v tednu, ki ni planiran zame. Problem je v tem, da otroka vidim kot del mene in jaz lahko z njim delam vse," je iskreno priznal Miha.

Plesalec je poudaril, da ima velike težave sam s seboj takrat, ko njegovega otroka ni zraven: "Vse me boli. Postanem hipohonder. Preveč se osredotočim na sebe, kar ni prijeten občutek in ga ne privoščim nikomur." Miha je nato v intervjuju priznal, da se je sam zelo trudil za rešitev zveze, kar mu žal ni uspelo.

"Sprejeti sem moral to odgovornost, da bom en teden imel otroka, drugi teden ne. In to je grozno. Nobenemu ne privoščim tega. Pri meni je minilo šest mesecev, preden sem nehal jokati v tistem tednu, ko ga ni bilo doma," je še razkril.

Nato je v nadaljevanju spregovoril še o tem, kaj mu je dalo ob vseh teh spremembah moč za njihovo realizacijo – ljubezen do otroka. V intervjuju pa je zaupal, da je največji problem, ko prideš po obisku otroka naposled nazaj domov v prazen dom.

Takrat si je govoril: "V življenju ne potrebujem več ženske, da bom srečen. Nočem biti sam. Imam sicer veliko prijateljev, ampak to ni isto. Praznina v domu me je ubijala in takrat sem se počutil šibak." Intervju je Miha Krušič zaključil z modro mislijo: "Nočem se več gledati nasproti z žensko, ampak želim gledati z njo v isto smer."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.