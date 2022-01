Slovenski igralci razkrili svoje najbolj nenavadne izkušnje z avdicij #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, so obiskali igralce izjemno priljubljene gledališke komedije Avdicija, ki jo je režiral Jurij Zrnec. Med drugim so razkrili, kako so bile videti najbolj nenavadne avdicije, ki so se jih v resnici udeležili.

V predstavi Avdicija, ki jo je režiral Jurij Zrnec, na odru vidimo sama znana igralska imena, med katerimi so Alojz Svete, Nik Škrlec in Mario Ćulibrk. Novinarko Ano Raščan je zato zanimalo, na koliko avdicijah so se v resnici morali dokazati in katera je bila najbolj nenavadna.

Alojz Svete se je spomnil svoje prve avdicije za reklamo. Bila je za kremo, priljubljeni igralec pa si je tik pred tem privoščil več kremnih rezin, kar se mu je na avdiciji nato maščevalo. "Vmes je prišlo do trenutkov, ko se ti malo povrnejo stvari iz želodca gor, zato s to reklamo potem ni bilo nič." Kaj so o svojih avdicijah povedali preostali igralci in kako je predstava Avdicija sploh nastajala, pa izveste v zgornjem videu.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.