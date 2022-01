Sobotna filmska premiera na Planetu: Kam si izginila, Bernadette?

V soboto, 29. januarja, bo na Planetu komična drama Kam si izginila, Bernadette? (Where'd You Go, Bernadette?), ki jo je nagrajeni režiser Richard Linklater posnel po knjigi Marie Sample, ki je kar eno leto vztrajala na vrhu lestvice uspešnic New York Timesa, prevedena pa je bila tudi v slovenščino. V glavni vlogi te navdihujoče komedije o materi, ki po letih žrtvovanja za družino spet odkrije svojo ustvarjalno plat, nastopa dvakratna dobitnica oskarja Cate Blanchett, odlični igralci pa zasedajo tudi stranske vloge: Billy Crudup, Kristen Wiig, Judy Greer, Laurence Fishburne in drugi.

Cate Blanchett v filmu Kam si izginila, Bernadette?

Film pripoveduje o Bernadette Fox, ki z bistro najstniško hčerko Bee in možem Elgiejem, uspešnim Microsoftovim inovatorjem, živi v čudoviti razpadajoči hiši v Seattlu. A Bernadette ni le ljubeča mati in žena, nekoč je bila namreč ena najslavnejših arhitektk na losangeleški sceni. Bernadette pa na lepem brez sledu izgine in takrat mora njena hči na potovanje do konca sveta, da bi jo našla.

Cate Blanchett si je z odlično predstavo v filmu Kam si izginila, Bernadette? znova prislužila nominacijo za zlati globus. Navdihujoča komična drama bo na Planetu v soboto ob 19.45 in bo predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Filmska premiera Kam si izginila, Bernadette? bo na Planetu v soboto ob 19.45.

Filmski večer se bo v soboto ob 21.30 sicer nadaljeval s komedijo Blondinki v džungli (Snatched), ki je pred kamero združila Amy Schumer in Goldie Hawn, v nedeljo ob 20.45 pa nas bo zabaval Steven Seagal v akcionerju Potopljeni (Submerged), medtem ko bo ob 22.30 na sporedu še akcijska komedija Drzni par (The Heat) s Sandro Bullock in Melisso McCarthy.

Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.