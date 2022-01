Tako se druga druge spominjajo s prve avdicije pred 20 leti #video

20 let prijateljstva, 20 let glasbe in 20 let takšnih in drugačnih dogodivščin je za Ano Praznik, Tinkaro Fortuna in Alenko Husič iz skupine Bepop Ladies, ki so pred kratkim izdale novo skladbo Brez kril in zanjo posnele videospot, v katerem opazimo številne arhivske posnetke, ki nas vrnejo 20 let v preteklost.

Kako pa se spominjajo svojega prvega srečanja na avdiciji Popstars pred 20 leti, iz katere se je rodila glasbena skupina Bepop? Alenka Husič je povedala, da se Tinkare spomni po tem, da je bila zares odlična plesalka, medtem ko se Ane Praznik spominja po velikih modrih očeh ter da je bila vedno dobre volje in nasmejana.

"Jaz se ne spomnim ne Alenke ne Tinkare," pa je v smehu priznala Ana Praznik. Več v zgornjem videu.

Bepop Ladies so še razkrile, da bodo letošnje leto, ki bo v znamenju praznovanja njihove 20. obletnice, popestrile s številnimi presenečenji, ki pa za zdaj ostajajo še skrivnost.

