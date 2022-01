To je razlog za žalost skupine Hamo & Tribute 2 Love #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s članoma slovenske glasbene skupine Hamo & Tribute 2 Love, ki napovedujeta, da bo leto 2022 njihovo leto. Matevž Šalehar - Hamo in Peter Dekleva sta v intervjuju spregovorila o prihajajočem albumu in pa februarskem koncertu v Kinu Šiška, ki je že razprodan.

V začetku intervjuja je Matevž Šalehar - Hamo novinarki Evi Cimbola priznal, da je dva število, ki mu je naklonjeno že od nekdaj. Ob tem ga je Peter dopolnil: "Že ko smo bili majhni, smo jih dobili veliko." Hamo je nato nadaljeval, da se ljudje dandanes že dve leti sprti, in poudaril: "Čutimo se poklicane, da jih spet združimo. Ljubezen je namreč super napoj, ki ljudi združuje."

V nadaljevanju sta glasbenika spregovorila o koncertu, ki se bliža, zgodil se bo 22. 2. 2022 v Kinu Šiška z začetkom ob 22.22. Ob tem sta poudarila, da so bili tudi njihovi lanski koncerti kljub zaostritvam zaradi epidemije covid-19 izjemno prijetna izkušnja, razvili pa so tudi aplikacijo, ki omogoča poslušanje njihove pesmi, še preden je izdana. "Skeniraš QR-kodo vstopnice za koncert, ki ti odklene nekakšen zabojček pesmi z nove plošče, ki jih lahko poslušaš že pred koncertom," je pojasnil Hamo.

Eva Cimbola pa je glasbenika nato povprašala, kaj zanju pomeni to novo leto na osebni ravni. Hamo je dejal: "V začetku januarja imam nekaj optimizma, da bo letos vse drugače, običajno pa me konec februarja že mine. Za koncert imamo sicer izjemna pričakovanja, ampak ko bo prišel 23. februar in bo vse minilo, tudi zaobljube, me bo zadela praznina." Na podlagi tega je Eva Cimbola glasbenika povprašala še o tem, kako je, ko je koncert odigran in mine. "Grozno. Gledaš reklamo za pralni prašek in se zjokaš," je priznal Hamo, potrdil pa je tudi Peter.

Matevž Šalehar je nato pojasnil, da si naposled čudno čustven in te vse spravi v jok. "Pride nekakšna praznina, oblika depresije," je dodatno pojasnil. Razkril je, da sprva ni vedel, s čim se spopada, zdaj pa je s tem bolj domač. "Sprva vsi nekaj hočejo od tebe, nato pa pristaneš v domačem mehurčku, sam s sabo ali z ljudmi, s katerimi živiš, in naenkrat ni več tega. Po eni strani si oddahneš, ampak ostane nekakšna praznina. Običajno traja kakšna dva dneva, potem pa si rečeš, da je vse v redu," je razložil pevec.

Člana skupine Hamo & Tribute 2 Love sta priznala, da si z vso to pozornostjo polnita ego, česar se tudi zavedata. "Bend je, po mojem mnenju, vsota vseh pretiranih egov, ki morda v normalnem okolju niso tako ekstremni," je v sklepnem delu intervjuja priznal Hamo. Poudaril je, da se verjetno tudi s tem skozi leta naučiš živeti, tako da se to v skupini uravnoteži.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20.

