S tem se danes ukvarja Saša Einsiedler #video

Saša Einsiedler, ki je bila nekoč znana samo kot televizijska voditeljica in pevka, je danes po vseh življenjskih preizkušnjah v povsem drugih vodah. Postala je namreč licencirana trenerka uspešnosti, komunikacijska trenerka in svetovalka ter mediatorka, ukvarja pa se tudi s hipnozo.

Saša je v začetku intervjuja najprej pojasnila, kaj jo je vodilo v spremembo kariere: "Dolgo časa sem se ukvarjala z nastopanjem in samopodobo. Saj se še vedno, ampak prej sem se vedno spraševala, zakaj imajo ljudje tremo in slabo samopodobo ter kako naj najdem vzvode, da bi lahko to čim prej spremenila. In aleluja! To sem zdaj našla." Svojo dejavnost sama imenuje hipnotransformativno trenerstvo, besedi hipnoza pa se raje izogiba, ker pri ljudeh sproži buren odziv.

"Človek gre v tako globoko sproščeno stanje, ki mu omogoča, da pridejo na plano stvari, ki so krive, da ima danes neke težave. Jaz pa mu nato pomagam, da te ozavesti in spremeni," je pojasnila proces. Vsak, ki se odloči za hipnozo, se po koncu terapije odpravi v kisikovo hiperbarično komoro, prejme pa tudi posnetek svoje terapije, ki ga mora poslušati vsak dan v naslednjih treh tednih.

Ob koncu intervjuja se je tudi Eva Cimbola prepustila Sašinemu glasu ter tudi sama preizkusila terapijo in hipnozo. Po njenem koncu je iskreno dejala: "Sem sem prišla predvsem zato, da jo vidim, ampak se ji bom prepustila, ker Saša to zdaj počne. Zdaj pa bi potrebovala še kakšne tri dni dopusta in nekaj časa bi še ležala tukaj, da vse to predelam. Res je bilo dobro!"

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

