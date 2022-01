Razstrupljanje: mit ali resnica? #video

Po obilnih praznikih del novoletnih zaobljub za marsikoga predstavlja razstrupljanje telesa. Na trgu je kopica izdelkov, ki potrošnika nagovarja k razstrupljanju, posledično pa se hitro lahko ujamemo v past, če ne vemo, kaj je prav. Ajda Strnad, magistrica nutricionistike, je poudarila, da večina prehranskih dodatkov, ki naj bi očistila jetra, za tovrstno delovanje nima dokazov. "Obenem obljubljajo tudi, da bodo naše telo očistili toksinov, ki pa sploh ne zastajajo v jetrih," je dodala.

Jetra so organ, ki naše telo čistijo in iz njega izločajo toksine ter višek snovi v telesu, a jetra to storijo tudi sama, in to kakor hitro lahko. To izvajajo prek izločanja z urinom ali blatom. Zaradi nasičenosti trga z izdelki, ki nam ponujajo hitre rezultate, je potrebna dodatna previdnost, da z njimi ne škodujemo našemu telesu. "Ti dodatki so velikokrat zelo koncentrirani. Vsebujejo razne vitamine, minerale in koncentrate, s katerimi se lahko, če nismo previdni, predoziramo," je opozorila Ajda.

Nutricionistka je v nadaljevanju izpostavila še nekaj naravnih živil, s katerimi lahko razstrupimo svoje telo: "Zeleni čaj je živilo, ki vsebuje antioksidante, ki nekoliko pomagajo pri odpornosti. Tudi zelje je odlično živilo, polno vitamina C in vlaknin. Priporočljivo je, da sta ta dva živila dnevno na meniju, če pa ju bomo uživali le kakšen teden, dolgoročnega učinka ne bomo dosegli." Tega se dobro zaveda tudi Saša Lešnik, ki se zvesto drži dnevne rutine pitja zelenega čaja. "V moji družini nihče ne pije kave, že od nekdaj smo pili čaj, tako da je zeleni čaj nekako najbližji izdelkom za razstrupljanje," je pojasnila.

Med metode razstrupljanja pa uvrščamo tudi postenje, ki lahko ima na naše telo ugodnejše učinke kot prehranska dopolnila. "Posti, če se jih lotimo pravilno, imajo lahko na zdravje pozitivne učinke. Ampak tudi ti predstavljajo kratkotrajno rešitev, ki ne bo izničila negativnih vplivov nezdrave prehrane, s katero smo živeli dolgo časa," je dejala Ajda, poudarila pa je tudi: "Kadar se lotimo posta, je pomembno, da vemo, zakaj se ga lotimo, kakšni so naši cilji, predvsem pa se ga moramo lotiti zelo premišljeno." Je pa to zelo ekstremen način prehranjevanja, ki ni za vsakega, zato je pred postenjem priporočljiv posvet s strokovnjakom.

"Kadar se lotimo nekaj nepremišljenega ali nekih zelo striktnih načinov prehranjevanja, s tem tvegamo tudi pomanjkanje vitaminov in mineralov. Z ekstremi si lahko naredimo tudi dolgoročno škodo," je opozorila Ajda. Pomembno je, da skozi vse leto uživamo dovolj vitaminov in mineralov, zelenjave in drugih superživil ter ob vsem tem poslušamo svoje telo.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.