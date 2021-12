Vam zmanjkuje idej za zdrave in enostavne jedi? Poznamo rešitev! #video

Sašo Šketa je avtor nove kuharske knjige, ki nosi naslov Dobra hitra hrana. Med pogovorom z njim je v kuhinji lepo dišalo, saj je pripravljal dal. "To je indijska jed, ki bazira na rdeči leči," je pojasnil Saša. Jed je obogatil z veliko začimbami in kokosovim mlekom, tako da je bila primerna tudi za vegane. Recept je zapisan v njegovi knjigi, kar jasno kaže, da je njen naslov igra besed. Ne gre namreč za običajno hitro hrano.

"Celotna knjiga je osredotočena na uporabne recepte. Želel sem pokazati, kaj lahko pripravimo med tednom, ko pridemo malce bolj pozno iz službe, in kar ni tista klasika, ki jo običajno pripravljamo. Želel sem ponuditi nove ideje," nam je razkril Sašo. Marsikateri recept iz kuharske knjige pa lahko uporabimo tudi za prihajajoče praznike. Sašo je razkril, da je v knjigi tudi celo poglavje namenjeno prigrizkom, kar je kuhar utemeljil: "Veliko mi pomeni, da lahko nekaj pripravim prijateljem, če pridejo za obisk, ali pa za katerokoli drugo priložnost." Kuhar je nato izpostavil še recept za sladico, ki bi jo postregel za kraljevski zaključek druženja – limonin posset.

Novi kuharski knjigi, ki prinašata obilico zdravih in preprostih receptov. Poleg omenjene kuharske knjige pa je Sašo izdal še eno kuharico z naslovom Repa in krompir. Ta vsebuje recepte, ki so primerni za vegane, sestavljajo pa jih recepti, ki izvirajo iz domačih slovenskih jedi. Na te dostikrat pozabimo in ravno iz tega razloga je knjiga namenjena tudi drugim. "V knjigi imava same lokalne sestavine. Tukaj notri v receptih ne bo avokada, kokosovega olja in podobnih dodatkov, ki jih najdeš v drugih veganskih kuharicah," je pojasnil Sašo, dodal pa še, da običajno ravno tovrstne sestavine odbijejo ljudi od veganske prehrane.

Sašo je izpostavil še, da je ravno prihajajoči mesec januar namenjen tudi promociji veganstva oziroma rastlinske prehrane. Na koncu sta še poskusila, kar je Sašo skuhal, in naša novinarka je bila z jedjo zelo zadovoljna.

