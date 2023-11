Kulinarični spektakel: štirje kuharski vplivneži se preizkušajo v velikem izzivu

Oglasno sporočilo

Svet kulinarike je vedno poln presenečenj, kreativnosti in okusnih preobratov. Štirje kuharski vplivneži , vsak s svojim edinstvenim slogom, so se odločili preizkusiti svoje veščine v kuharskem izzivu s Kenwood MultiPro Go . V izzivu sodelujejo Sašo Šketa , nekdanji tekmovalec v Masterchefu, Urška Fartelj iz 220 stopinj poševno, Nina Kastelic , znana pod imenom Leaneen, ter Vita Starman , znana kot Mama kuha. In prav njej se je med izzivom zgodil neljub zaplet – Instagram ji je vzel njen profil , na katerem ima več kot 32 tisoč sledilcev , zato je Vita hitro odprla nov profil, a na srečo nazaj dobila tudi prvotnega.

Foto: Sašo Šketa

Izziv, s katerim se soočajo, je na prvi pogled preprost – vsak od njih mora pripraviti okusen in enostaven recept s vsestranskim aparatom Kenwood MultiPro Go. Ampak … Izziv so si začinili kar vplivneži sami, saj so nekateri svojim soizzivalcem določili tudi sestavine, ki jih mora ta uporabiti.

Prvi se je priprave jedi lotil Sašo Šketa, in sicer korejske kultne jedi kimči.

Kimči je tradicionalna korejska fermentirana jed iz kitajskega zelja, repe, čebule, česna, čilija in ribje omake. Zaradi izvrstnega okusa in razmeroma enostavne priprave je postala priljubljena in poznana po vsem svetu. Ker je treba zelenjavo za kimči narezati in je to lahko zamudno, to delo hitro in dobro opravi Kenwood MultiPro Go. Ta kompaktni procesor hrane s svojimi številnimi funkcijami prihrani čas in trud pri pripravi obroka. Kombinacija preprostega rezila in učinkovitega mešalca poskrbi, da Kenwood MultiPro Go pomaga privarčevati čas, trud in prostor v kuhinji. Velike možnosti znotraj majhnega aparata, saj omogoča najraznovrstnejšo pripravo hrane, vključno s sekanjem, ribanjem, rezanjem, pasiranjem in mešanjem. In je ravno pravšnje velikosti za hranjenje na pultu ali v predalu.

Recept za beli kimči – Sašo Šketa Foto: Sašo Šketa Količina: cca. 3 kg Zahtevnost: 3 od 5 Čas priprave: 1 ura (aktivno) + fermentacija Sestavine za zelenjavni del: 2 glavi kitajskega zelja

200 g rumenega korenja

200 g korenja

2 šopa mlade čebule (zeleni del)

2 rdeči papriki Sestavine za pire: 350 g hrušk (očiščenih)

1 čebula

10 strokov česna

40 g svežega ingverja Sestavine za bešamel: 60 g moke (riževe ali pšenične)

300 ml vode

40 g sladkorja Sestavine za jušno osnovo: 25 g suhih šitak

250 ml vode Priprava: Glavi kitajskega zelja razčetverimo in dobro nasolimo z grobo soljo med vsemi listi. Pustimo stati čez noč, vmes jih nekajkrat obrnemo. Zelje nato dobro operemo in narežemo na večje koščke. Pripravimo jušno osnovo, v hladni vodi za 10 minut namočimo suhe šitake, nato zavremo, odstavimo in pustimo stati 20 minut. Gobe odstranimo in narežemo. Dodali jih bomo k zelenjavi, jušno osnovo ohladimo. Vse sestavine za bešamel damo v lonec, zmešamo in segrejemo do vretja. Zmanjšamo temperaturo in kuhamo še 3 minute, da se zgosti. Ves čas mešamo z metlico. Odstavimo, da se ohladi. Sestavine za pire zmešamo v gladek pire. Rumeno in navadno korenje narežemo na tanke kolute, zeleni del mlade čebule na palčke in papriko na rezine. V večji skledi zmešamo vso zelenjavo, dodamo pire, jušno osnovo in bešamel. Vse skupaj stehtamo in dodamo dva odstotka soli glede na skupno težo. Približno 70 gramov. Dobro pregnetemo z rokami in prestavimo v steriliziran kozarec za vlaganje. Pokrovčka ne zapremo do konca, če imamo kozarec z vrelno veho, toliko bolje. Pustimo stati na sobni temperaturi en teden, nato prestavimo v hladilnik. Foto: Sašo Šketa

V videu, ki ga je posnel Sašo, je videti, da on v pripravi kimčija uživa. Rokavico je naprej vrgel Urški iz 220 stopinj poševno, a ji jo je zagodel s tem, da ji je naročil, naj pripravi okusno jed iz krompirja. Sam je pri izbiri jedi imel proste roke. Kako se je odrezala Urška? Preverite na Instagramu Kenwood Slovenija.

