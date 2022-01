Storite to in depresivnega januarja ne bo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogosto lahko slišimo, da veselemu decembru sledi depresivni januar. Na internetu lahko najdemo kup člankov na to temo, ki govorijo o tem, da je tako imenovani "podecemberski maček" stanje po precej veselem in družabnem prazničnem decembru, ki s seboj prinaša utrujenost in razočaranje, ker nismo zadostili pričakovanjem prejšnjega leta.

Doktorica Milena Lipovšek je v začetku intervjuja dejala: "Jaz sem o tem brala v kakšni reviji, kjer sem zasledila, da se tretjemu ponedeljku v januarju reče tudi modri ponedeljek. To naj bi bil najbolj depresiven dan. Znanost pa tega ne podpira."

V nadaljevanju je dodala, da si lahko predstavlja, da če po prazničnem in veselem decembru, polnem praznovanj, ostaneš sam s svojimi zaobljubami, ki jih ne moreš izpolniti, lahko občutek praznine še poglobi potrtost. Psihoterapevtka je razložila, da na dolgi rok na tovrstno počutje vpliva nastop hladnejših dni.

"Rekla bi, da je opažen pojav neke sezonske depresije, ki je v literaturi označen tudi kot podtip depresije. Ta najbolj pogosto nastopi s pojavom hladnejših dni, ko so tudi dnevi krajši, traja pa do pojava sončnih dni," je dodatno pojasnila doktorica.

Razkrila je, da je število ljudi s sezonsko depresijo precej visoko, nekateri pa se iz tega razloga tudi vsako leto vračajo k njej na terapijo. "Ne vem, če bi lahko opredelila, da je to januarska depresija. Sezonska pa gotovo," je še poudarila. V nadaljevanju je razkrila še, kaj lahko vsak posameznik stori, če se bo ta mesec zalotil v potrtem stanju: "Kar lahko stori vsak, je to, da se čim več giba, če se le da, v naravi. Tako boste namreč dobili sončno svetlobo. Psihiatri priporočajo vsaj deset tisoč korakov na dan, kar je šest kilometrov hoje. Počutje se tako bistveno izboljša."

Doktorica pa priporoča tudi socializiranje v meri, ki posamezniku ustreza. "Ne se preveč osamiti," je svetovala, ob tem pa dodala še: "Če se le da, poskrbite tudi za čim bolj zdravo prehrano in čim manj stresa."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.