Saša Einsiedler se vrača na televizijo

Saša Einsiedler, ki je bila nekoč ena najbolj znanih televizijskih voditeljic pri nas, se bo v novi sezoni šova Poroka na prvi pogled na Planet TV pridružila zasedbi strokovnjakov, ki bodo analizirali sodelujoče.

"Ko so me povabili, da sodelujem kot ena od strokovnjakinj v tej oddaji, sem bila navdušena, saj vidim, kako ljudje včasih potrebujejo samo eno idejo, pa se že lahko njihovo življenje zasuka v čisto drugo smer," je povedala Einsiedler, ki se v zadnjih letih intenzivno ukvarja z mentorstvom in coachingom.

Nekateri udeleženci Poroke na prvi pogled so "prišli s figo v žepu"

Udeležence nove sezone ljubezenskega eksperimenta, ki na Planet TV prihaja jeseni, je že dodobra spoznala. "Vsi so mi na neki način simpatični," je povedala in dodala: "Zelo hitro sem tudi opazila, da niso čisto vsi stoodstotno prišli s to srčno željo, da bi našli ljubezen, partnerstvo. Da so nekateri prišli s figo v žepu, ampak to se bo seveda izkazalo."

