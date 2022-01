Prebolela je raka, zdaj se ukvarja s hipnoterapijo #video

Magazinska oddaja Planet Vau v novo leto vstopa tudi z novim terminom predvajanja. Sobote bodo še naprej rezervirane za vse domače in tuje novice iz sveta zabave, in sicer že ob 18.20 na Planetu. Ne zamudite!

Večina ljudi jo pozna kot nekdanjo televizijsko voditeljico, v zadnjih letih pa tudi kot borko. Saša Einsiedler je doživela marsikaj, prebolela je tudi raka, a nikoli ni obupala. Zdaj se je odločila za nov izziv. Postala je licencirana trenerka uspešnosti, komunikacijska trenerka in svetovalka, mediatorka, ukvarja pa se tudi s hipnozo. In prav to je preizkusila naša novinarka oddaje Planet Vau.

Posvetili se bomo tudi glasbi. Fantje iz glasbene skupine Hamo & Tribute 2 love napovedujejo, da bo leto 2022 njihovo leto. To leto so namreč razglasili za leto ljubezni, hkrati pa napovedujejo nov album z naslovom "22". Koncert, ki bo februarja v Kinu Šiška, pa je že razprodan. O vseh naštetih stvareh sta v sproščenem pogovoru spregovorila Hamo in Peter Dekleva.

Novo leto je za marsikoga razlog za novo pričesko. No, vplivnica Tjaša Kokalj Jerala pa je dobesedno vzela škarje v svoje roke in si sama naredila silvestrsko frizuro. Ker pa ne gre vedno po načrtih, smo preverili, koliko popravkov so deležni frizerji in kaj je bil najhujši usoden rez.

