Severina in Saša Einsiedler sta nekoč peli na maturantskih plesih #video

Ta teden je očitno čas za obujanje spominov: najprej je posnetek svojega nastopa iz 90. let objavila Saša Einsiedler, nato pa še Severina.

V začetku tega tedna je Saša Einsiedler, nekdaj radijska in televizijska voditeljica, zdaj pa komunikacijska trenerka, na Facebooku objavila videoposnetek iz daljnega leta 1993, iz časov, ko se je še intenzivno ukvarjala tudi s petjem.

Na posnetku s spremljevalno skupino poje skladbo Satisfaction skupine Rolling Stones, ob videu pa je razkrila, da je nastal na maturantskem plesu brata Rebeke Dremelj, od katere je ta arhivski posnetek tudi dobila.

Glej jo mene!!! Leto 1993 na maturantskem plesu brata Rebeke Dremelj. Hvala ti za ta posnetek draga @Rebeka Dremelj!!! Letos pa že moj tretji otrok na maturi☄️🥰😍 Posted by Saša Einsiedler on Monday, April 11, 2022

"Letos pa že moj tretji otrok na maturi," je še zapisala ob 29 let starem posnetku.

18-letna Severina poje Insieme

Dva dni za Sašo Einsiedler je podobne spomine obujala tudi hrvaška popzvezdnica Severina. Na Instagramu je namreč objavila video iz leta 1991, na katerem nastopa na maturantskem plesu v Drnišu, manjšem mestu med Šibenikom in Kninom.

"Hvala neznanemu avtorju za ta video, ki me je vrnil v neke lepe čase," je pevka zapisala ob posnetku. Na tem ima, če sklepamo po izpisanem datumu, šele 18 let, poje pa skladbo Insieme, s katero je Toto Cutugno s slovensko spremljevalno skupino Pepel in kri leta 1990 zmagal na Evroviziji.