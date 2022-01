Franko Bajc: z negativcem bo poskušal opraviti s pestmi #video

V ponedeljkovi epizodi kviza Milijonar so bili tekmovalci nadvse uspešni. Damjan Murko in vedeževalec Blaž sta za dober namen osvojila 2.500 evrov, na vroči stol pa sta sedla tudi Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp, ki bosta s kvizom nadaljevala nocoj ob 19.45. Med drugim bosta razkrila več o boksarskem izzivu, ki kmalu čaka Franka Bajca.

Tekmovalca iz Exatlona sta tokrat moči združila za dober namen. Osvojeni znesek iz Milijonarja bosta podarila ustanovi, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Cirius Vipava.

Kot sta razkrila v Milijonarju, pa dvojico kmalu čaka še en poseben izziv, saj se bo 7. maja Franko Bajc prvič preizkusil v boksarskem ringu, kjer bo rokavice prekrižal z youtuberjem Perom Martićem, Chorchyp pa bo tokrat v vlogi njegovega trenerja. Zmagovalca Exatlona bo s svojim bogatim znanjem in izkušnjami poskusil karseda dobro pripraviti na dvoboj.

Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc Foto: Ana Kovač

"To bo moja prva boksarska tekma, ki bi sicer morala biti že skoraj dve leti nazaj, in imam to čast, da me pripravlja prijatelj Chorchyp," je povedal Franko Bajc.

Voditelja Jureta Godlerja je zanimalo še, kakšen je Frankov nasprotnik in ali bi se ga dalo primerjati z negativnimi liki iz kultne boksarske filmske uspešnice Rocky. "Zame je negativec. Ga sicer ne poznam prav dobro, ampak se nisva ujela, nisva na isti valovni dolžini. Daleč od tega. Sicer ga spoštujem kot nasprotnika, je pa večji in predvsem težji," je povedal Franko. Več v zgornjem videu in v nocojšnji oddaji Milijonar.

Eva Hren in Ana Petrič z voditeljem Juretom Godlerjem Foto: Ana Kovač

V nocojšnji oddaji bosta svoje znanje za dober namen preizkusili tudi dve dami. Glasbenica Eva Hren in direktorica Centra starejših v Notranjih Goricah Ana Petrič, ki bosta osvojeni znesek podarili zavodu Aktivna starost. "Gre za neprofitno organizacijo, ki se ukvarja s socialnimi storitvami za starejše," je razložila Ana Petrič.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

