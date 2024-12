Zasedba Hamo & Tribute 2 Love je v sredo prvič nastopila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in na razprodanem koncertu navdušila svoje občinstvo. "Nismo sanjali o Cankarjevem domu, so se pa danes zagotovo zgodile sanje," je s čustvi preplavljen povedal frontman zasedbe Matevž Šalehar - Hamo .

"Lubezen je lubezen in ljudje jo povsod čutimo na enak način. V Cankarjevem domu pa smo je začutili ogromno. Za nami je en super 'špil* in ne vem, ali lahko lokacija to spremeni. Priznam, na začetku smo bili nekoliko živčni, ker v tako veličastno dvorano prideš z visokim spoštovanjem. Mnogi pred nami so že bili tu, res velika imena, in ko stopiš na oder, začutiš to energijo in jo kanaliziraš po svoje. Zdi se mi, da nam je uspelo," je svoje občutke po koncertu pred 1.500-glavo množico strnil Hamo.

Fotografije s koncerta si lahko pogledate v spodnji galeriji:

Razprodana Gallusova dvorana za zasedbo Hamo & Tribute 2 Love zagotovo pomemben mejnik, še eden v vrsti za razprodanimi Križankami, Kinom Šiška in Cvetličarno. "To so vse lepe in velike stvari, lovorike, ki jih imamo radi in na katerih ne smemo zaspati. Sami si postavljamo nove in še kako pomembno je, da gremo naprej. Ampak ne na več lovorik, več občinstva, temveč na podobne občutke. Gremo naprej lovit to, kar s(m)o občutili na predstavitvi plošče Iz4Kani Lajv," je bil jasen pevec in kitarist zasedbe Hamo & Tribute 2 Love.

Izvedli so eksperiment: odigrali so svoje ne najbolj poznane skladbe in hite

Na koncertu so odigrali 17 svojih skladb, izvedli dva bisa in še eno povsem svežo skladbo S tabo je lepo, zato si v prihodnosti nadejajo vrnitve v hram kulture. "Mislim, da lahko gremo kamorkoli, ampak nisem prepričan, če je to tisto, kar si zares želimo. To morda drugi pričakujejo od nas. Nam pa ni cilj, da pridemo na večje število ljudi, vse, kar si želimo, je, da ljudje našo glasbo doživljajo po svoje, še posebej na koncertih, kjer nas lahko začutijo," je še povedal Hamo.

"Prvih pet, šest komadov ni nikoli bilo na radiu, pa so jih ljudje peli. To je tisto, kar meni kot izvajalcu teh pesmi še posebej dogaja," je povedal Hamo.

"Zdaj je v meni … (smeh, ki mu je sledil dolgi trenutek tišine, op. a.) Kljukica. To je mimo in vemo, da lahko še ponovimo. Vsako leto. Družba od nas prepričuje, da bomo igrali hite, pa smo dokazali, da to ni prav," je še dodal.

Prav tako ni pravila, kako doživeti razprodano največjo dvorano Cankarjevega doma. "Zdaj smo jo doživeli še z druge strani in bilo je izjemno. Hvala vsem, ki ste prišli in se prepustili magiji. S takšnim občinstvom lahko vedno sežemo še malo dlje," je v prihodnost pogledal Uroš Škerl Kramberger - Hipi, ki v imenu Hamo & Tribute 2 Love sporoča, naj v vseh srcih še naprej živi ljubezen.

Pripravili so tudi presenečenje

Zasedba pa je na koncertu pripravila tudi presenečenje. Najnovejši član Hamo & Tribute 2 Love Anže Zaveršnik je zapustil klaviature in v roke prijel saksofon. Čarovnija tistega trenutka je vse objela v modrini, s prav posebno igro luči, svetlobe in senc.

