Zadnjega dne v avgustu je Magnificu po številnih zapletih vendarle uspelo izpeljati veliki koncert v Stanežičah in z njim obeležiti 30. obletnico svoje glasbene kariere. Po koncertu je glasbenik že nastopal na številnih odrih v Sloveniji in širši regiji, ob tem pa s svojo ekipo ustvarja tudi nov material.

Že večkrat je na svojih družbenih omrežjih delil fotografije iz studia, kjer ustvarja novo glasbo, in ob njih zapisal: "Tivoli, Dom Svobode. Nova muzika na obzorju."

Zdaj so uradno obvestilo, da se prihodnje leto glasbenik vrača z novim albumom, delili še v podjetju Eventim, družbi za prodajo vstopnic za raznovrstne dogodke, kjer so v svoji objavi zapisali: "Po spektakularnem praznovanju 30. obletnice kariere Magnifico piše novo poglavje svoje glasbene poti. Premierno bo predstavil svojo novo ploščo, ki prinaša svež in še nikoli slišan material. Koncert bo uvod v prihajajočo turnejo, s katero bo z novimi skladbami Magnifico obiskal koncertne odre doma in v tujini."

Koncert ob izdaji nove plošče bo Magnifico tako premierno izvedel 15. februarja 2025, dan pa valentinovem, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

