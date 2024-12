Vikend, ki ga ne smete zamuditi!

Če ljubite smučanje in zimske radosti, nikakor ne smete zamuditi najbolj pričakovanega vikenda v decembru! Tako v Kranjski Gori kot v Planici vas čaka nepozabno doživetje. Pridite na Ski opening v Kranjsko Goro ali na otvoritev sezone teka na smučeh v Planico in začnite smučarsko sezono v velikem slogu!

Otvoritev smučarske sezone, v velikem stilu

Ste že pripravljeni na smuko? Na čudovite sončne dni, ko boste v družbi prijateljev in družine brzeli po belih strminah, uživali ob vročem čaju in svežem gorskem zraku. Sezono zimskega veselja je treba otvoriti z najboljšo zabavo za vso družino – in prav to nas bo pričakalo v soboto in nedeljo, 14. in 15. 12., v Kranjski Gori!

Pričakuje vas vikend zimskih aktivnosti za vse generacije! Pridružite se celodnevnemu dogajanju, ki vključuje preizkus smuči, animacije za otroke, tekmovanja in glasbene nastope. Ski opening Kranjska Gora ne bo nikogar pustil ravnodušnega.

Foto: Iztok Medja

Bogat program si oglejte tu: Sobota, 14. 12. 2024 10:00 – 13:00 | test smuči Elan Primetime | Snežna plaža smučišče Kranjska Gora

10:00 – 13:00 | spremljanje otrok na testnih smučeh s strani učiteljev smučanja Intersport Bernik | Snežna plaža smučišče Kranjska Gora

11:00 – 12:30 | družinsko tekmovanje v veleslalomu (vsaj 1 odrasla oseba in 1 otrok) | Snežna plaža smučišče Kranjska Gora

11:00 – 13:00 | otroške delavnice, poslikava obraza, DJ | Snežna plaža smučišče Kranjska Gora

12:30 – 13:00 | podelitev nagrad najhitrejšim na tekmovanju | Snežna plaža smučišče Kranjska Gora

13:00 – 13:30 | koncert Alya | Snežna plaža smučišče Kranjska Gora

16:00 – 18:00 | disco na ledu in DJ | drsališče Kranjska Gora Nedelja, 15. 12. 2024 10.00 –13.00 | otroška animacija | smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut

10.00 –13.00 | smučarski izziv brez merjenja hitrosti | smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut

10.00 –14.00 | test smuči vseh proizvajalcev | smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut

12.00 –12.30 | bubble zabava | Oštarija Kranjska Gora

12.30 –13.00 | podelitev nagrad | smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut

13.00 –15.00 | koncert SKaTER in Aktualova galama | smučišče Kranjska Gora, proga Dolenčev Rut

Foto: Bor Benet

Elan Primetime in še več zabave

Naš ponos, Elan, predstavlja novo kolekcijo osmih modelov smuči Primetime , ki bodo navdušile tako kralje in kraljice belih strmin kot tudi tiste, ki niso na smučeh vsak dan. Elan je dolgoletni proizvajalec smuči iz slovenskih Alp s skoraj 80 leti izkušenj v oblikovanju in izdelavi najboljših smuči na svetu za prijatelje in družine, ki uživajo v smučanju in si želijo zabave in dobrih časov v gorah. Predstavitev bo v soboto, 14. 12., d 10.00 do 13.00 ure na snežni plaži smučišča Kranjska Gora.

Tudi otroci bodo lahko preizkusili smuči v varnem spremstvu učiteljev smučanja Intersport Bernik . Ali pa se prijavite na družinsko tekmovanje v veleslalomu in preizkusite, kateri član družine je bolje pripravljen na smučarsko sezono. Mlade smukače bodo pritegnile tudi otroške delavnice in poslikava obraza.

Dan bo vesel in razburljiv in tudi glasbeno podkrepljen, za odlično razpoloženje bo poskrbela priljubljena pevka Alya, za plesno razpoložene pa bo pravi naslov disco na ledu s plesnimi ritmi DJ.

Foto: Iztok Medja

Za konec še SKaTER in Aktualova galama

Tudi v nedeljo, 15. 12., bo smučišče prekipevalo v otroškem smehu, smučarskem izzivu, preizkusu smuči različnih proizvajalcev in dobri volji vseh obiskovalcev. Med 12.00 in 12.30 vas v Oštariji Kranjska Gora čaka mehurčkasta bubble zabava, ki vam bo zagotovo ostala v čudovitem spominu.

Po podelitvi nagrad pa bosta za vroče vzdušje skrbela poskočna skupina SKaTER in Aktualova galama – lepše, bolj zabavne nedelje si ne moremo želeti!

Pridite 14. in 15. 12 v Kranjsko Goro in s svojo dobro voljo pomagajte otvoriti nepozabno smučarsko sezono!

Foto: Iztok Medja

Tudi smučarskim tekačem ne bo dolgčas!

Ta isti konec tedna, v soboto, 14., in nedeljo, 15. 12., pa se tudi v dolini pod Poncami obeta pravo zimsko-športno doživetje – otvoritev sezone teka na smučeh! Tudi v Planici bo poskrbljeno za zabavo, odlično hrano in pijačo, igre na snegu za otroke, brezplačne nasvete inštruktorjev ter še in še!

Kaj vas čaka v Planici? 20-% popust na dnevno karto

testiranje in prodaja tekaške opreme priznanih proizvajalcev

izposoja tekaške opreme

brezplačni nasveti inštruktorjev

igre na snegu za otroke

snežna zabava

DJ Anzhe

Šišev Food Truck – (ponudba hot dogov in hamburgerjev ter spare ribs po lastnih receptih in z lokalnimi in kakovostnimi sestavinami)



Vstopnine na dogodek ni.

Naj bo vaš konec tedna nepozaben, ne glede na to, ali ste smučar ali tekač, Kranjska Gora in Planica sta pravi naslov za vse!