Ali se ženske res pogovarjajo samo o oblekah, moških in seksu? #video

V oddaji Planet Vau, ki si jo lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20, smo tokrat spremljali našo novinarko Ano Raščan ob druženju s svojimi prijateljicami: modno oblikovalko Laro Bernot, nekdanjo modno mrho Manjo Stevič, novinarko Meto Černe in drugimi. Večer so preživele v slogu serije Seks v mestu (Sex And The City), s tem pa so odgovorile tudi na vprašanje, ali se ženske res pogovarjajo samo o oblekah, moških in seksu.

Že ob začetku prispevka je odgovor na vprašanje jasen. Ženske se pogovarjajo o oblekah, moških in seksu, in to z velikim veseljem. Predvsem takrat, ko vstopijo v raj, kot so ženske poimenovale modni studio oblikovalke Lare Bernot, ki je poln unikatnih oblačil, ima gugalnico in je predvsem nabit z močno žensko energijo. To poskuša Lara poudariti z malce drugačnimi modnimi kosi, namenjenimi ženskam, ki si upajo.

"Mislim, da se še vedno najde preveč gospodičen in žensk, ki si ne upajo stopiti naprej, si ne upajo stopiti iz povprečja. Vsa ta komercialna moda nas sili, da smo kot ovčke; da sledimo nekemu sistemu, ki nam ga narekujejo. Saj je vsak drugačen in prav je, da smo si različni, ampak če čutiš željo po drugačnosti, je prav, da si upaš. S tem ni nič narobe, kvečjemu dobro je, da pokažeš kanček sebe, ki ga imaš ne nazadnje samo ti in nihče drug,” je poudarila modna oblikovalka Lara.

Kanček sebe pa so v prispevku razkrile vse članice druženja. Najprej so spregovorile o kultni seriji Seks v mestu (Sex And The City), s pogovarjanjem pa so ugotovile, da je druženje s prijateljicami tudi nekakšna vrsta terapije. Na terapiji pa je obvezen pogovor o moških. Pereče vprašanje "na terapiji" pa je bilo, kateri je najbolj bizaren način, s katerim je fant končal zvezo z dekletom. Manja je razkrila: "Mene je nekdo enkrat zapustil v perilu. Drugi pa mi je poslal sporočilo z vprašanjem, ali vem, da se je zaljubil. Jaz sem bila vsa vzhičena, nato pa je rekel, da je zelo luštna in da jo moram spoznati." Meta Černe pa je nato dodala še svojo izkušnjo: "Mene pa je nekdo začel samo ignorirati, kakor da ne obstajam."

Na koncu so ženske še nazdravile svoji ženski slavi, ki jo v pesmi opeva tudi slovenski pevec Andrej Šifrar, izdale pa so svojo ključno ugotovitev večera: "Brez fantov sploh ne gre."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20.

