Toliko sta za dober namen v Milijonarju zbrala exatlonovca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dobrodelnem Milijonarju, ki ga v tem tednu lahko spremljamo na Planetu in v katerem znani obrazi svoje znanje preizkušajo v parih, sta se preizkusila tudi junaka šova Exatlon in za izbrano organizacijo zbrala tisoč evrov.

Franko Bajc in Chorchyp sta v Milijonarju denar zbirala za ustanovo, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Cirius Vipava. Še preden sta sedla na vroči stol v oddaji, sta bila odločena, da izbrana ustanova ne bo ostala praznih rok. "Midva sva se pred oddajo dogovorila, da če ne bova zbrala vsaj 300 evrov, bova potem prispevala iz svojega žepa," je povedal Chorchyp, ki je tudi v nadaljevanju, ko pri enem od vprašanj nista bila povsem prepričana o pravilnem odgovoru, dejal: "Če padeva zdaj na 300 evrov, bova dodala toliko, da prideva na nazaj na 750."

Foto: Ana Kovač

Na koncu je simpatični dvojici uspelo pravilno odgovoriti na devet vprašanj, nato pa sta se odločila odstopiti, saj sta že porabila vse tri oblike pomoči, in ker gre za dober namen, nista želela tvegati. Za izbrano organizacijo sta tako zbrala tisoč evrov. Več v zgornjem videu.

Foto: Ana Kovač

Za njima sta na vroča stola sedli glasbenica Eva Hren in Ana Petrič. Sirena ju je prekinila po osmih pravilnih odgovorih. Kviz bosta nadaljevali v nocojšnji oddaji, v kateri se bosta v Milijonarju preizkusila tudi voditelja informativne oddaje Planet 18 Katarina Braniselj in Igor Krmelj.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.