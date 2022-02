Godler: Razveselim se oboževalk, potem pa rečejo, da želijo avtogram za babi

Voditelj kviza Milijonar in oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, je zdaj navdušil še kritike in bralce. Jureta Godlerja res da poznamo kot televizijskega voditelja, a je tudi uspešen pisec. Če se je Jure z romanesknim prvencem 'Casino Banale' postavil na domači knjižni zemljevid, se je z 'Vohunom, ki me je okužil' utrdil pri kritikih in bralcih, številni pa že komaj čakajo kdaj bodo lahko v roke prijeli njegovo naslednjo avanturo.

Boste praznik preživeli ob prebiranju ali pisanju knjig?

Februar je čas, ko sem najbolj zatopljen v pisanje, tako da berem v tem obdobju od januarja do marca bolj malo. Te užitke imam rezervirane za poletne mesece, ko si malo spočijem od snemanj.

Kaj bi danes sporočili Prešernu, če bi lahko?

Da ga imamo večkrat v vprašanjih pri Milijonarju in da si lahko vse zamujene oddaje ogleda v Planeteki.

Kdaj lahko pričakujemo nove dogodivščine s Spencerjem in Novakom. Marsikdo namreč že čaka, vaš že tretji roman.

Nova avantura Spencerja in Novaka prihaja na knjižne police jeseni. Lahko rečem, da najbolj šokantna doslej. Spencerju bo življenje zagrenil greh iz preteklosti, Novak pa bo vmes kaj spil. Upam, da vam bo všeč.

Z zadnjim romanom, Vohun, ki me je okužil, ste se dobro zapisali tudi pri kritikih. Kako se sicer v življenju soočate s kritiko?

S kritiko nimam večjih težav, sploh, če mi sporoči kakšno slabost, za katero sem že sam vedel in je zaradi tega ali onega razloga nisem odpravil. To so ponavadi dobronamerne kritike in te najbolj cenim.

Se spomnite kakšne izvirne kritike ali pohvale, o vaših romanih ali pa o oddajah?

Najraje imam (in to se zgodi največkrat), ko do mene pristopi kakšna privlačna dama in mi spogledljivo pomoli v roke moj roman in pisalo. "A lahko en podpis, prosim?" "Seveda, kako, da ne?" ji odvrnem. "Za našo babi je, je vaša velika fenica," doda.

Čeprav trdite, da nikoli nimate navdiha, bi bile lahko prihajajoče volitve vaša nova muza?

Volitve so pa domena oddaje Ta teden, tako da te tematike se lotimo, ko štartamo z novo sezono v marcu.

