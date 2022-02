Tekmovalec izdal knjigo svojih sanj, Godler nasmejal z odzivom #video

Povedal je, da si je dolga leta zapisoval sanje in misli, nato pa je to v obliki knjižice njegov sin izdal. "Razveselil me je s tem, ker je to naredil za moj rojstni dan. Knjižica je izšla samo v 50 izvodih. Izročil sem jo nekaterim prijateljem," je povedal Drago in dodal, da ima zapisanih več kot štiristo sanj. "Skušal sem spoznavati samega sebe. Če se to da prek sanj," je razložil, zakaj je to počel.

"Če bi jaz svoje sanje zapisal, tega ne bi bilo vredno brati, ampak bi bilo treba zažgati," pa se je hudomušno odzval voditelj Jure Godler in nasmejal gledalce v studiu. Več v zgornjem videu.

