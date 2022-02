Večkratni plesni prvak ni zdržal brez plesa, zato se je lotil tega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu v družbi voditeljice Sanje Grohar spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z Matevžem Česnom. Matevž je večkratni svetovni in evropski prvak v plesu, ki pa se je moral lani od plesa umakniti, saj je prestal težko operacijo srca. V intervjuju je razkril, koliko časa je zdržal brez plesa in na kakšen način je tudi v obdobju epidemije lahko plesal z ljudmi z vsega sveta.

Matevž Česen je z našo novinarko Zalo Raščan sprva malo zaplesal. Za Matevža namreč ples ni služba, temveč življenjski slog in njegova velika ljubezen. "S plesom je prepleteno vse moje življenje," je priznal plesalec. Prav življenje pa mu je prineslo tudi težko preizkušnjo, zaradi katere se je moral štirikratni evropski in štirikratni svetovni prvak plesu za nekaj časa odpovedati.

Matevž Česen je namreč moral lani na operacijo srca, prav zato pa je bila epidemija koronavirusa zanj po svoje dobrodošla: "Po eni strani je bilo mnogo lažje, ker nisem imel občutka, da karkoli zamujam. Vse se je nekako zaustavilo, tako da je operacija stekla mirno in tako, kot mora. Počitek je bil sicer nekaj časa potreben, ampak sem se postopoma vračal." Matevž je priznal, da je sprva res mislil, da bo vrnitev počasna, ampak je svoj projekt MTP Movement takoj zelo aktivno nadaljeval.

Plesalec je v nadaljevanju razkril, da je najdlje brez plesa zdržal ravno v obdobju rehabilitacije po operaciji, kar je naneslo kar tri mesece. "Takrat sem bil kar pogumen. Morda sem še prehitro začel, ampak sem se lotil postopoma, da ne bi bilo kaj narobe. Moral sem biti zelo previden," je še dodal Matevž, ki je na operacijo moral zaradi prirojene srčne napake, ta je privedla do zamenjave srčne zaklopke.

V nadaljevanju intervjuja je Matevž Česen podrobneje spregovoril še o projektu MTP. Gre za spletne ure plesa, ki so nastale v obdobju epidemije koronavirusa, pri njem pa sodeluje še z dvema plesalcema. Njihov cilj je bil povezati plesalce na svetovni ravni, kar jim je po Matevževih besedah kar dobro uspelo. "Sprva smo naredili spletne plesne treninge, na katerih se nam je pridružilo veliko plesalcev iz Evrope in drugod po svetu. Zdaj pa poskušamo to prenesti na treninge v živo," je še dodal plesni prvak.

V sklepnem delu pa je Matevž razkril, da imata ples radi tudi njegovi hčerki, ki prav tako trenirata. "Tako da smo doma prežeti s plesom več kot dovolj," je priznal plesalec, dodal pa tudi, da ga ne bi nič motilo, če hčerki do plesa ne bi čutili takšnega navdušenja, saj jima privošči le najboljše v življenju.

