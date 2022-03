Spoznajte Maksa, ki je pri svojih 86 letih živ dokaz, da leta niso ovira #video

V začetku intervjuja je novinarka Eva Cimbola za dobrodošlico prejela stekleničko z vodo in slamico. Pevski učitelj Kristjan Virtič je to pojasnil: "S tem lahko izvajaš eno najučinkovitejših vaj za rehabilitacijo glasu. Ljudje, ki imajo težave z glasilkami, so si z njo dejansko pozdravili glasilke in se izognili operaciji. Služi pa tudi tistim, ki si želijo peti višje in močneje."

Pevski učitelj je nato demonstriral uporabo pripomočkov, pri tem pa pihal skozi slamico in v steklenički ustvarjal mehurčke. To služi tudi za kontrolo enakomernosti izdiha, ki je pri petju ključna, obenem pa tudi za masažo glasilk. "Glas nam postavi na optimalen položaj, spodaj pa dodamo še polglasnik," je razložil, dodal pa še: "Že z nekaj minutami vadbe na dan s to vajo močno izboljšamo glas." Učitelj je nato demonstriral še nekaj vaj, ki v ustih ustvarijo pritisk in pomagajo glasilkam, da so v optimalnem položaju.

Eva in Kristjan pa sta nato v pogovor povabila še njegovega najstarejšega učenca Maksa Verderberja, ki zelo rad poje in s tem dokazuje, da leta za učenje petja niso ovira. "Nikoli ni prepozno. Glasba te zagotovo okrepi, razveseli in zato je tudi zdravje temu primerno," je razkril Maks, povedal pa tudi, kakšen učitelj je Kristjan: "Odličen, sicer ne bi hodil k njemu." Kristjan je nato dodal, da je Maks s svojimi 86 leti njemu v čast. "Nikoli ne razmišljam o njegovih letih, ker pride na vaje vedno pripravljen kot vsak učenec. Še vedno ima cilje in to je to, kar šteje."

Maks je nato izpostavil, da še vedno pleše step, igra tenis in jaha konje. "Zdrav duh živi v zdravem telesu, zagotovo," je še dejal.

