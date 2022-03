Ženin Domen ima le eno željo #video

Po končanem avstralskem eksperimentu Poroka na prvi pogled, lahko na Planetu od odslej od ponedeljka do srede ob 20.45 spremljate slovensko različico oddaje. V ponedeljkovem prvemu delu smo spremljali udeležence na fantovščini in dekliščini, nocoj pa bodo prvi pari že stopili pred oltar.

V prvi oddaji smo spoznali udeležence eksperimenta, njihove zgodbe, zakaj so tu in koga pravzaprav iščejo. Vsak ima svoje ozadje, nekateri so bili že poročeni, drugi se zavedajo, da so doslej delali napake pri izbiri partnerja in želijo to zdaj prepustiti strokovnjakom, spet tretje žene radovednost.

Domna se mogoče ljubitelji rož spomnijo iz kakšne cvetličarne. Tam je namreč zaposlen, a je potreboval spremembo v življenju. Odločil se ja, da vstopi v eksperiment. Edina njegova želja je bila, da ima ženska večjo zadnjico. Pravi, da nima nekih posebnih želja, kakšna je njegova idealna partnerica. "Zadnje leto mojega življenja je 'ful' drugače potekal kot prejšnja. Jaz sem imel prej vedno punce, nikoli nisem imel ljubice ali kaj takšnega, potem pa me je ena punca pustila in sem bil jaz eno leto 'ful' uničen. In tisto leto se meni v življenju ni nič dogajalo, tudi žensk nisem imel. Eno leto sem bil kot pogreb. No, potem se je pa meni to obdobje spremenilo, da sem spet nazaj zaživel, da se je moja energija začutila." Pri njegovi nevesti pa je bilo malce drugače, računa na pomoč strokovnjakov, ki bi ji pomagali pri iskanju partnerja.

Nina pravi: "Sem bila pred tem zelo dolgo samska in sem sprejela vedno napačne odločitve, da vedno narobne moške izbiram. Potem sem pa gledala avstralsko oddajo, s sestro. In sva se malo začeli hecati, katera se bo prijavila, ker sva obe samski. Sem rekla pa daj, pa se bom mogoče jaz. Ravno zaradi tega, ker sem rekla, da če jaz narobe izbiram, strokovnjaki verjetno bolj vejo in jim bom zaupala in bom šla v ta eksperiment."

Nina in Domen bosta že v nocojšnji oddaji stopila pred oltar, čeprav se pred tem sploh ne bosta videla ali spoznala. Kakšne pomisleke bo imela Nina tik pred oltarjem, si oglejte že nocoj.

Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.