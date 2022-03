Tako je biti dekle Challeta Salleta #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s slovenskim raperjem Challetom Salletom in njegovo izbranko. Challe Salle je v svoji karieri doživel veliko vzponov, ki jim je sledil tudi kakšen padec. Ti padci so bili mehkejši ob podpori njegovega dekleta Yvonne Srdoč, ki je razkrila, kako je biti dekle slavnega raperja.

Challe Salle in njegova izbranka Yvonne Srdoč sta Evo Cimbola povabila k njima domov. Tam je Yvonne priznala, da se je povsem privadila življenju na Vrhniki, kamor se je priselila s hrvaške Rijeke. Yvonne je nato spregovorila o odnosu s Challetom Salletom in kako nanj vpliva njegova prepoznavnost. "Težko se je bilo navaditi na njegov ritem in prepoznavnost. Ampak s časom sem se navadila in nekako je z vsakim letom vse lažje," je priznala.

Yvonne je dodala, da je bilo najtežje uskladiti njun urnik. Ona namreč dela od osmih do štirih, Challe Salle pa se ravna bolj po tem, kdaj ga prevzame navdih. "Se pa prilagajava eden drugemu," je še poudarila. Challe Salle je nato dejal, da je Yvonne prinesla svežino v njegov dom in da je izredno pridna glede gospodinjskih opravil: "Čisto iskreno lahko povem, da jaz doma minimalno prispevam k osnovnim stvarem – odnesem smeti, pospravim studio, zložim zlikano perilo v omaro ali pa posodo v pomivalni stroj … Kuham pa zelo malo."

Eva Cimbola je nato izpostavila, da je Yvonne morala sprejeti v svoje življenje prepoznavnost svojega izbranca in oboževalke, ki sodijo k temu. O tem je Yvonne dejala: "Najtežji mi je ta del, da si jaz vedno želim nekam iti. On je bil vedno nekje okoli na nastopih, ko je prišel domov, pa si je želel počivati. To je bilo malo problematično." Yvonne je nato dodala, da ji je bilo najtežje takrat, ko še ni imela službe, saj ji je bilo kar malo dolgčas.

Cahlletova izbranka je nato priznala, da verjetno zna na pamet vse njegove pesmi. "Dokler sem živela na Hrvaškem nisem vedela, kdo je on in s čim se ukvarja. Ko sva šla na prvi zmenek, mi je podaril svojo zgoščenko in potem sem ga v avtu ves čas poslušala in se naučila vse pesmi na pamet," je razkrila. Challe Salle pa je nato pripomnil, da ga je izbranka spoznala v času premora, ko se je ukvarjal z drugimi stvarmi. "Zato mi je bilo najboljše, da sem ji všeč jaz, ker sem tak, kot sem," je še priznal.

Challe Salle je nato razkril, da na začetku svoje kariere ni bil prepričan v svoj uspeh. Ampak ne glede na vse, je bila Yvonne njegova podpora in tista, ki mu je ves čas stala ob strani. "Ko sem bil na dnu, na vrhu in zdaj, med kriznimi časi za glasbenike … Zmeraj sva skupaj in si poskušava stati ob strani," je pojasnil Challe, dodal pa še: "Sva preprosta človeka, ki ne rabita veliko za srečo. Imava osnovne želje in vrednote v življenju, ki jih ceniva, in mislim, da naju to še bolj povezuje."

V zaključku je Challe Salle priznal, da je njegova boljša polovica tudi njegova inspiracija in da bodo zagotovo njegove ljubezenske pesmi povezane tudi z njo. "Pustimo se presenetiti," je še dodal.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

